Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз, сообщил МИД

РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Италия естественным образом обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, сообщили РИА Новости в МИД страны.

"Италия естественным образом обязана соблюдать положения этого европейского решения. Государства-члены сохраняют за собой право в исключительных случаях выдавать многократные визы в должным образом обоснованных случаях при условии, что заявители продемонстрируют свою особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом", - заявил корреспонденту представитель министерства.

Еврокомиссия 7 ноября по согласованию со странами ЕС объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.

При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.