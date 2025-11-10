Рейтинг@Mail.ru
Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз, сообщил МИД - РИА Новости, 10.11.2025
15:09 10.11.2025
Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз, сообщил МИД
Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз, сообщил МИД - РИА Новости, 10.11.2025
Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз, сообщил МИД
Италия естественным образом обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, сообщили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
россия
италия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
италия
в мире, россия, италия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Италия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз, сообщил МИД

МИД: Италия обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи виз россиянам

Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Италия естественным образом обязана соблюдать решение ЕС об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, сообщили РИА Новости в МИД страны.
"Италия естественным образом обязана соблюдать положения этого европейского решения. Государства-члены сохраняют за собой право в исключительных случаях выдавать многократные визы в должным образом обоснованных случаях при условии, что заявители продемонстрируют свою особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом", - заявил корреспонденту представитель министерства.
Еврокомиссия 7 ноября по согласованию со странами ЕС объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.
Кроме того, страны также на свое усмотрение могут продолжить в индивидуальных случаях выдавать многократные визы.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК
7 ноября, 15:05
 
