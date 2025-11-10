Ульянов назвал позицию США по ядерным испытаниям невнятной

ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний остается невнятной, Вашингтон до сих пор не пояснил, что именно имеет в виду, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как отметил дипломат, Россия полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также усилиям, направленным на обеспечение его вступления в силу.

"Поэтому естественно, что мы со всей серьезностью и тревогой восприняли публикацию президента США от 29 октября в одной из соцсетей и последовавшую за этим разноголосицу официальных американских представителей относительно незамедлительного начала подготовки к проведению неких ядерных испытаний... Отмечаем, что несмотря на ряд резонансных заявлений позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной", - заявил Ульянов , выступая на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в понедельник. Текст его выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.

Российский дипломат добавил, что до сегодняшнего дня американская сторона так и не представила разъяснений, что конкретно сделать она имеет в виду.

"Поэтому считаем крайне важным обсудить данный вопрос здесь и сейчас, поскольку он напрямую относится к мандату Организации", - добавил постпред.

Он также подчеркнул, что прозвучавшие ранее "совершенно неприемлемые и ничем не подкрепленные утверждения о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания", являются ложными обвинениями.

"Считаем подобную эскалационную риторику недопустимой. Возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия и международной безопасности", - отметил Ульянов.