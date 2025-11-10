Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал позицию США по ядерным испытаниям невнятной - РИА Новости, 10.11.2025
16:42 10.11.2025
Ульянов назвал позицию США по ядерным испытаниям невнятной
Ульянов назвал позицию США по ядерным испытаниям невнятной
Позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний остается невнятной, Вашингтон до сих пор не пояснил, что именно имеет в виду, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 10.11.2025
Ульянов назвал позицию США по ядерным испытаниям невнятной

Ульянов: позиция США по возобновлению ядерных испытаний остается невнятной

ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний остается невнятной, Вашингтон до сих пор не пояснил, что именно имеет в виду, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как отметил дипломат, Россия полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также усилиям, направленным на обеспечение его вступления в силу.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Кремле объяснили позицию России по запрету ядерных испытаний
9 ноября, 13:57
"Поэтому естественно, что мы со всей серьезностью и тревогой восприняли публикацию президента США от 29 октября в одной из соцсетей и последовавшую за этим разноголосицу официальных американских представителей относительно незамедлительного начала подготовки к проведению неких ядерных испытаний... Отмечаем, что несмотря на ряд резонансных заявлений позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной", - заявил Ульянов, выступая на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в понедельник. Текст его выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.
Российский дипломат добавил, что до сегодняшнего дня американская сторона так и не представила разъяснений, что конкретно сделать она имеет в виду.
"Поэтому считаем крайне важным обсудить данный вопрос здесь и сейчас, поскольку он напрямую относится к мандату Организации", - добавил постпред.
Въезд на территорию Невадского испытательного полигона - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
9 ноября, 15:41
Он также подчеркнул, что прозвучавшие ранее "совершенно неприемлемые и ничем не подкрепленные утверждения о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания", являются ложными обвинениями.
"Считаем подобную эскалационную риторику недопустимой. Возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия и международной безопасности", - отметил Ульянов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
 
