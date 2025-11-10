Рейтинг@Mail.ru
19:58 10.11.2025 (обновлено: 19:59 10.11.2025)
Россияне не пострадали при взрыве машины в Дели, сообщили в посольстве
Россияне не пострадали при взрыве машины в Дели, сообщили в посольстве
Граждан России нет среди погибших и пострадавших при взрыве машины в столице Индии, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Петр Сизов. РИА Новости, 10.11.2025
© AP Photo / Manish SwarupСотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. Граждан России нет среди погибших и пострадавших при взрыве машины в столице Индии, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Петр Сизов.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате инцидента загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. Телеканал NDTV сообщил, что пострадали 24 человека, 13 скончались. Представители полиции города пока не комментируют характер взрыва, ссылаясь на необходимость проведения расследования. После взрыва власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности.
"По предварительной информации, среди жертв и пострадавших во взрыве в центральной части Дели российских граждан нет. Консульский отдел посольства находится на постоянной связи с компетентными службами города", - сказал агентству Сизов.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели. Она стала одним из самых популярных туристических мест в столице.
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
Вчера, 19:53
 
