Россияне не пострадали при взрыве машины в Дели, сообщили в посольстве

Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате инцидента загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. Телеканал NDTV сообщил, что пострадали 24 человека, 13 скончались. Представители полиции города пока не комментируют характер взрыва, ссылаясь на необходимость проведения расследования. После взрыва власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности.