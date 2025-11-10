МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Индии Амит Шах подтвердил факт взрыва автомобиля в Нью-Дели, добавив, что службы безопасности начали расследование инцидента.

Ранее телеканал News18 передавал, что по меньшей мере 16 человек получили ранения при взрыве автомобиля в столице Индии , восемь скончались. Позднее телеканал NDTV сообщил, что число пострадавших увеличилось до 24 человек, 13 человек скончались.

Как сообщил Амит Шах, взрыв произошел вечером на светофоре у метро "Красный форт".

"В результате взрыва пострадали пешеходы, некоторым машинам был нанесен урон... В течение 10 минут после получения информации о взрыве на место прибыли группы из Делийского управления по борьбе с преступностью и специального управления. Группы национальной гвардии и разведки ... начали тщательное расследование. Был отдан приказ проверить все находящиеся поблизости камеры видеонаблюдения", - заявил министр во время своего выступления. Видео выступления выложено в соцсети X агентства ANI.

Телеканал India Today уточняет, что, по предварительным данным, во взорвавшемся автомобиле находись три человека. На месте взрыва не были обнаружены "гвозди или провода". Телеканал NDTV добавил, что рядом с местом взрыва была обнаружена пуля.

Премьер страны Нарендра Моди выразил соболезнования в соцсети X по поводу трагедии. Политик добавил, что обсудил происшествие с министром внутренних дел и другими чиновниками.

Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.

Характер взрыва пока неизвестен.

После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.