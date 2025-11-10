Рейтинг@Mail.ru
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
19:53 10.11.2025
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели
Министр внутренних дел Индии Амит Шах подтвердил факт взрыва автомобиля в Нью-Дели, добавив, что службы безопасности начали расследование инцидента. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
индия
нью-дели
дели
нарендра моди
индия
нью-дели
дели
в мире, индия, нью-дели, дели, нарендра моди
В мире, Индия, Нью-Дели, Дели, Нарендра Моди
МВД Индии расследует взрыв в Нью-Дели

Полиция Индии проводит проверку после взрыва автомобиля в Нью-Дели

© AP Photo / Manish SwarupСотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Индии Амит Шах подтвердил факт взрыва автомобиля в Нью-Дели, добавив, что службы безопасности начали расследование инцидента.
Ранее телеканал News18 передавал, что по меньшей мере 16 человек получили ранения при взрыве автомобиля в столице Индии, восемь скончались. Позднее телеканал NDTV сообщил, что число пострадавших увеличилось до 24 человек, 13 человек скончались.
Как сообщил Амит Шах, взрыв произошел вечером на светофоре у метро "Красный форт".
"В результате взрыва пострадали пешеходы, некоторым машинам был нанесен урон... В течение 10 минут после получения информации о взрыве на место прибыли группы из Делийского управления по борьбе с преступностью и специального управления. Группы национальной гвардии и разведки ... начали тщательное расследование. Был отдан приказ проверить все находящиеся поблизости камеры видеонаблюдения", - заявил министр во время своего выступления. Видео выступления выложено в соцсети X агентства ANI.
Телеканал India Today уточняет, что, по предварительным данным, во взорвавшемся автомобиле находись три человека. На месте взрыва не были обнаружены "гвозди или провода". Телеканал NDTV добавил, что рядом с местом взрыва была обнаружена пуля.
Премьер страны Нарендра Моди выразил соболезнования в соцсети X по поводу трагедии. Политик добавил, что обсудил происшествие с министром внутренних дел и другими чиновниками.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт" в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения 3-4 автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
