Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
Наука
 
13:59 10.11.2025
Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
Сотрудники Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разрабатывают уникальный отечественный препарат для... РИА Новости, 10.11.2025
Новосибирские химики создали препарат для лечения метаболического синдрома

Новосибирские химики создали препарат для лечения метаболического синдрома

© iStock.com / Maksim TkachenkoМолекула
Молекула - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© iStock.com / Maksim Tkachenko
Молекула. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разрабатывают уникальный отечественный препарат для терапии метаболического синдрома и ассоциированного с ним сахарного диабета второго типа.
"Препарат представляет собой молекулу, полученную путем соединения производного фенилпропановой кислоты с терпеноидами – органическими веществами, которые содержатся в растениях, хвое и эфирных маслах", - сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири" при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Метаболический синдром — это сочетание различных факторов: повышенных уровней глюкозы и холестерина в крови, ожирения, высокого давления. В совокупности они могут приводить к развитию более тяжелых заболеваний, например сердечно-сосудистых или сахарного диабета. Младший научный сотрудник лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН Михаил Блохин отметил, что на данный момент существуют лекарства, позволяющие влиять на уровень глюкозы в крови или на липидный профиль, но препаратов, способных воздействовать на оба эти фактора одновременно, крайне мало.
Соединение новосибирских химиков нацелено на активацию рецепторов PPAR — семейства ядерных рецепторов, отвечающих за множество процессов, в том числе за регуляцию углеводного и липидного обмена. При этом активация PPAR-α способствует коррекции нарушения липидного обмена, уменьшению уровня холестерина и массы тела, а стимуляция PPAR-ɣ снижает инсулинорезистентность.
"На данный момент у нас есть несколько соединений-лидеров, показывающих хорошую биологическую активность и низкую токсичность. Мы получили патенты и теперь находимся на стадии поиска мощностей и инвесторов для проведения доклинических испытаний. Наши соединения перспективны даже по сравнению с препаратами, которые уже есть на мировом рынке (в России таких препаратов не производится). Пациентам не нужно будет принимать лекарства отдельно от ожирения, отдельно для снижения уровня глюкозы и холестерина – необходимо будет просто выпить одну таблетку один раз в день", - отметил ученый.
Он подчеркнул, что разработка способна помочь множеству больных метаболическим синдромом и сахарным диабетом, а в случае успеха может стать третьим в мире (после Индии и Китая) зарегистрированным препаратом такого класса, что станет важным шагом к утверждению технологического лидерства России в области терапии метаболических заболеваний.
В ходе экспериментов на генно-модифицированных мышах ученым удалось показать, что полученные соединения существенно снижают уровень глюкозы и холестерина в крови и при этом не проявляют негативных воздействий в отношении ферментов печени. Используемые природные соединения при этом обладают собственной биологической активностью и наиболее нейтрально воспринимаются организмом. Другое преимущество новосибирского препарата – накопительный эффект, отличающий его от кратковременного действия многих распространенных лекарств от диабета.
НаукаРоссияИндияКитайРоссийская академия наук
 
 
