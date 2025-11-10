Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа

НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разрабатывают уникальный отечественный препарат для терапии метаболического синдрома и ассоциированного с ним сахарного диабета второго типа.

"Препарат представляет собой молекулу, полученную путем соединения производного фенилпропановой кислоты с терпеноидами – органическими веществами, которые содержатся в растениях, хвое и эфирных маслах", - сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири" при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Метаболический синдром — это сочетание различных факторов: повышенных уровней глюкозы и холестерина в крови, ожирения, высокого давления. В совокупности они могут приводить к развитию более тяжелых заболеваний, например сердечно-сосудистых или сахарного диабета. Младший научный сотрудник лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН Михаил Блохин отметил, что на данный момент существуют лекарства, позволяющие влиять на уровень глюкозы в крови или на липидный профиль, но препаратов, способных воздействовать на оба эти фактора одновременно, крайне мало.

Соединение новосибирских химиков нацелено на активацию рецепторов PPAR — семейства ядерных рецепторов, отвечающих за множество процессов, в том числе за регуляцию углеводного и липидного обмена. При этом активация PPAR-α способствует коррекции нарушения липидного обмена, уменьшению уровня холестерина и массы тела, а стимуляция PPAR-ɣ снижает инсулинорезистентность.

"На данный момент у нас есть несколько соединений-лидеров, показывающих хорошую биологическую активность и низкую токсичность. Мы получили патенты и теперь находимся на стадии поиска мощностей и инвесторов для проведения доклинических испытаний. Наши соединения перспективны даже по сравнению с препаратами, которые уже есть на мировом рынке (в России таких препаратов не производится). Пациентам не нужно будет принимать лекарства отдельно от ожирения, отдельно для снижения уровня глюкозы и холестерина – необходимо будет просто выпить одну таблетку один раз в день", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что разработка способна помочь множеству больных метаболическим синдромом и сахарным диабетом, а в случае успеха может стать третьим в мире (после Индии Китая ) зарегистрированным препаратом такого класса, что станет важным шагом к утверждению технологического лидерства России в области терапии метаболических заболеваний.