https://ria.ru/20251110/gumennik-2053940935.html
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" порционно включает в свою базу известных россиян, фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи могут гордиться... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T14:09:00+03:00
2025-11-10T14:09:00+03:00
2025-11-10T14:09:00+03:00
фигурное катание
владислав дикиджи
светлана журова
госдума рф
спорт
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_9886ed953f6d60a3730a75d96f85ec12.jpg
/20251110/svischev-2053935174.html
/20250917/zagitova-2042570306.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_cf99d75d03cc8a25db520da5e3cf7ceb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав дикиджи, светлана журова, госдума рф, спорт, пётр гуменник
Фигурное катание, Владислав Дикиджи, Светлана Журова, Госдума РФ, Спорт, Пётр Гуменник
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
Журова: Гуменник и Дикиджи могут считать за честь попадание в базу "Миротворца"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" порционно включает в свою базу известных россиян, фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи могут гордиться попаданием в такие списки, ведь в них уже есть немало достойных людей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее стало известно, что девять российских представителей зимних видов спорта были внесены в базу "Миротворца", среди них оказались Гуменник
и Дикиджи
.
"Видимо, у этой организации есть какой-то список, и они периодически порциями выдают новые имена известных россиян. Например, прошло какое-то время, и они обновляют эти данные, причем в них входят не только спортсмены, но и деятели культуры. Это исключительно информационный фон против России
и желание показать определенным людям, что они работают. Я допускаю, что это общественная организация, которая за это получает какие-то гранты и отрабатывает деньги. На них не стоит обращать внимания", - сказала Журова
.
"Для наших ребят, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи, находиться в таком списке, по-моему, можно считать за честь - потому что в нем уже находятся достойные люди. И я надеюсь, что это никак не отразится на спортивной карьере фигуристов", - подчеркнула собеседница агентства.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР
и ЛНР
и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова
, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.