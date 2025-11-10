Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" порционно включает в свою базу известных россиян, фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи могут гордиться попаданием в такие списки, ведь в них уже есть немало достойных людей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

"Для наших ребят, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи, находиться в таком списке, по-моему, можно считать за честь - потому что в нем уже находятся достойные люди. И я надеюсь, что это никак не отразится на спортивной карьере фигуристов", - подчеркнула собеседница агентства.