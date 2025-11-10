Рейтинг@Mail.ru
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
Фигурное катание
 
14:09 10.11.2025
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
Журова прокомментировала попадание Гуменника и Дикиджи в базу "Миротворца"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" порционно включает в свою базу известных россиян, фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи могут гордиться попаданием в такие списки, ведь в них уже есть немало достойных людей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее стало известно, что девять российских представителей зимних видов спорта были внесены в базу "Миротворца", среди них оказались Гуменник и Дикиджи.
"Видимо, у этой организации есть какой-то список, и они периодически порциями выдают новые имена известных россиян. Например, прошло какое-то время, и они обновляют эти данные, причем в них входят не только спортсмены, но и деятели культуры. Это исключительно информационный фон против России и желание показать определенным людям, что они работают. Я допускаю, что это общественная организация, которая за это получает какие-то гранты и отрабатывает деньги. На них не стоит обращать внимания", - сказала Журова.
"Для наших ребят, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи, находиться в таком списке, по-моему, можно считать за честь - потому что в нем уже находятся достойные люди. И я надеюсь, что это никак не отразится на спортивной карьере фигуристов", - подчеркнула собеседница агентства.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
