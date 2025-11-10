Глава Союза конькобежцев России рассказал, что ему отказали в визе в Канаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости , Аделя Зиатдинова . Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что ему не дали визу в Канаду, где он хотел поддержать российских спортсменов на этапе Кубка мира.

ISU в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.