Глава Союза конькобежцев России рассказал, что ему отказали в визе в Канаду - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
10:49 10.11.2025
Глава Союза конькобежцев России рассказал, что ему отказали в визе в Канаду
Глава Союза конькобежцев России рассказал, что ему отказали в визе в Канаду

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Николай Гуляев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Николай Гуляев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что ему не дали визу в Канаду, где он хотел поддержать российских спортсменов на этапе Кубка мира.
В октябре российские шорт-трекисты впервые с 2022 года выступили на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), стартовав на этапах Мирового тура в Монреале, которые являются отборочными к Играм-2026. В ноябре они продолжат сезон на этапах в Польше и Нидерландах. Российские конькобежцы в данный момент находятся в США, где с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити пройдет первый этап Кубка мира. Второй этап в канадском Калгари состоится 21–23 ноября.
"Я бы с удовольствием поехал в Калгари, а в Солт-Лейк-Сити уже не попадаю, потому что нахожусь здесь. В итоге в Канаду визу, к сожалению, не дали, поэтому вопрос носит чисто технический характер. Я планировал поехать на первый этап, чтобы поддержать ребят в Монреале, но не получилось", - сказал Гуляев.
ISU в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Садулаев прокомментировал отказ в визе для участия в ЧМ
13 сентября, 01:28
 
СпортКанадаРоссияМонреальНиколай ГуляевМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
