Губернатор Нью-Йорка создала "военный штаб", пишет Politico - РИА Новости, 10.11.2025
11:52 10.11.2025
Губернатор Нью-Йорка создала "военный штаб", пишет Politico
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала своеобразный "военный штаб" и ведет переговоры с представителями различных кругов, чтобы предотвратить или... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:52:00+03:00
2025-11-10T11:52:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
вашингтон (штат)
зохран мамдани
дональд трамп
politico
В мире, Нью-Йорк (город), США, Вашингтон (штат), Зохран Мамдани, Дональд Трамп, Politico
Губернатор Нью-Йорка создала "военный штаб", пишет Politico

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевВид на небоскребы центральной части Манхэттена
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала своеобразный "военный штаб" и ведет переговоры с представителями различных кругов, чтобы предотвратить или уменьшить последствия ввода в Нью-Йорк войск нацгвардии и иных представителей федеральных силовых структур после избрания мэром этого города демократического социалиста Зохрана Мамдани, сообщается в статье издания Politico.
В ноябре Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем веке и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд в автобусах. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы Мамдани.
"Обеспокоенная тем, что Трамп может предпринять в ответ на избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка, губернатор Кэти Хокул создала своеобразный "военный штаб" и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей. Планируется проведение дополнительных встреч, в том числе с ведущими представителями духовенства и ветеранскими организациями Нью-Йорка", - говорится в публикации.
Со ссылкой на представительницу Хокул Джеки Брей в материале отмечается, что перед их командой стоит задача-максимум не допустить ввод нацгвардейцев. Если этого добиться не удастся, то этот процесс нужно хотя бы затянуть, а если войска все-таки будут введены, то справляться с такой обстановкой.
"По всем трем сценариям ведется планирование", - приводятся в материале слова Брей.
По данным Politico, противники ввода федеральных силовиков в Нью-Йорк намерены лишить администрацию Трампа предлога для принятия такой меры.
В сентябре Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк для наведения порядка с преступностью. Ранее он говорил, что меры, которые использовались в Вашингтоне, где была развернута национальная гвардия и тяжелая техника, могут быть применены в других городах, где есть проблемы с преступностью.
В миреНью-Йорк (город)СШАВашингтон (штат)Зохран МамданиДональд ТрампPolitico
 
 
