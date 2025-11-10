Губернатор Нью-Йорка создала "военный штаб", пишет Politico

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала своеобразный "военный штаб" и ведет переговоры с представителями различных кругов, чтобы предотвратить или уменьшить последствия ввода в Нью-Йорк войск нацгвардии и иных представителей федеральных силовых структур после избрания мэром этого города демократического социалиста Зохрана Мамдани, сообщается в статье издания Politico.

В ноябре Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем веке и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд в автобусах. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы Мамдани.

"Обеспокоенная тем, что Трамп может предпринять в ответ на избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка, губернатор Кэти Хокул создала своеобразный "военный штаб" и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей. Планируется проведение дополнительных встреч, в том числе с ведущими представителями духовенства и ветеранскими организациями Нью-Йорка", - говорится в публикации.

Со ссылкой на представительницу Хокул Джеки Брей в материале отмечается, что перед их командой стоит задача-максимум не допустить ввод нацгвардейцев. Если этого добиться не удастся, то этот процесс нужно хотя бы затянуть, а если войска все-таки будут введены, то справляться с такой обстановкой.

"По всем трем сценариям ведется планирование", - приводятся в материале слова Брей.

По данным Politico, противники ввода федеральных силовиков в Нью-Йорк намерены лишить администрацию Трампа предлога для принятия такой меры.