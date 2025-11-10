https://ria.ru/20251110/gosduma-2054047471.html
Депутат Госдумы прокомментировал проект об усилении наказания за диверсии
Депутат Госдумы прокомментировал проект об усилении наказания за диверсии
Депутат Шхагошев: проект о наказаниях за диверсии предупредит разработки MI6
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсии предупредит диверсионные разработки спецслужб Украины и британской разведки MI6, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсионные преступления, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
"Проект закона об ответственности за диверсии, рассматриваемый завтра Госдумой во втором чтении, является законодательным ответом и превентивным ударом в ответ на диверсионные разработки спецслужб Украины
", - сказал Шхагошев
По его словам, данный законопроект является таким же значимым, как и принятый ранее закон об усилении наказаний за вербовку в ряды террористов, когда в разгар борьбы с международным терроризмом запредельно активизировалась вербовочная деятельность.
"Сейчас западные спецслужбы усиленно разрабатывают спецпроекты по организации "молодежных" диверсий на территории России
с использованием несовершеннолетних и студентов", - отметил парламентарий.
Законопроектом предусматривается уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности.
В 2017 году Госдума приняла внесенный Шхагошевым законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов и предусматривающий за это пожизненные тюремные сроки.