Госдума призвала осудить усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы
12:04 10.11.2025 (обновлено: 12:05 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/gosduma-2053913166.html
Госдума призвала осудить усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы
2025-11-10T12:04:00+03:00
2025-11-10T12:05:00+03:00
Госдума призвала осудить усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы

Дума призывает ООН осудить усиление военного присутствия США у границ Венесуэлы

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 Ноя - РИА Новости. Госдума призывает решительно осудить усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями, следует из проекта обращения Госдумы.
Комитет Госдумы по международным делам в понедельник внес в Госдуму проект обращения палаты к парламентам стран ООН в связи с эскалацией напряженности у границ Венесуэлы, сообщил ранее глава комитета Леонид Слуцкий.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к парламентам государств – членов Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и мировому сообществу и призывает решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями", - сказано в проекте обращения.
В документе также отмечается, что агрессивные и провокационные действия Вашингтона в отношении Венесуэлы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, а также приводят к опасному росту напряженности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic
7 ноября, 16:33
 
