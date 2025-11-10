Госдума призвала осудить усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы

МОСКВА, 10 Ноя - РИА Новости. Госдума призывает решительно осудить усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями, следует из проекта обращения Госдумы.
Комитет Госдумы по международным делам в понедельник внес в Госдуму проект обращения палаты к парламентам стран ООН в связи с эскалацией напряженности у границ Венесуэлы, сообщил ранее глава комитета Леонид Слуцкий.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к парламентам государств – членов Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и мировому сообществу и призывает решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями", - сказано в проекте обращения.
В документе также отмечается, что агрессивные и провокационные действия Вашингтона в отношении Венесуэлы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, а также приводят к опасному росту напряженности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.