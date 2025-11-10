Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:47 10.11.2025 (обновлено: 15:47 11.11.2025)
В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов
Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.11.2025
В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты АО "Мосводоканал" и сотрудники Главного управления МЧС России по городу Москве завершили ежегодную осеннюю проверку пожарных гидрантов столицы. Ежедневно в работах были задействованы около 100 специалистов. За два месяца они обследовали все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пожарные гидранты российского производства, они отличаются высоким уровнем надежности.
Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года
Около 80% газовых плит проверили в Москве с 2025 года
