В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов
Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-10T15:47:00+03:00
2025-11-11T15:47:00+03:00
