В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч пожарных гидрантов проверено в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты АО "Мосводоканал" и сотрудники Главного управления МЧС России по городу Москве завершили ежегодную осеннюю проверку пожарных гидрантов столицы. Ежедневно в работах были задействованы около 100 специалистов. За два месяца они обследовали все 62 тысячи устройств", - говорится в сообщении.