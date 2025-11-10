Рейтинг@Mail.ru
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой
Культура
 
11:14 10.11.2025
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой
Режиссер Валерия Гай Германика сообщила в своих социальных сетях, что стала бабушкой, и опубликовала фотографии со своими детьми и маленьким ребенком. РИА Новости, 10.11.2025
https://ria.ru/20250404/eminem-2009456280.html
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой

Кинорежиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой

© Фото : Валерия Гайя Германика/TelegramФото, опубликованное Валерией Гай-Германикой
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Режиссер Валерия Гай Германика сообщила в своих социальных сетях, что стала бабушкой, и опубликовала фотографии со своими детьми и маленьким ребенком.
"Дети растут и внуки растут. В карусели - дети, внучка и друзья", - подписала режиссер серию фотографий, выложенных в своем профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На нескольких фотографиях Валерия Гай Германика держит на руках маленького ребенка, его лицо закрыто стикером.
Валерия Гай Германика – российский режиссер, сняла сериалы "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "Обоюдное согласие".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
