https://ria.ru/20251110/germanika-2053902279.html
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой - РИА Новости, 10.11.2025
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой
Режиссер Валерия Гай Германика сообщила в своих социальных сетях, что стала бабушкой, и опубликовала фотографии со своими детьми и маленьким ребенком. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:14:00+03:00
2025-11-10T11:14:00+03:00
2025-11-10T11:20:00+03:00
культура
россия
валерия гай германика (дудинская)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053903783_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b2f89553fc70354d79eaa9091510c780.jpg
https://ria.ru/20250404/eminem-2009456280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053902857_0:5:1026:775_1920x0_80_0_0_d50c4bc471c4c782a01a1f01addf77e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерия гай германика (дудинская)
Культура, Россия, Валерия Гай Германика (Дудинская)
Валерия Гай Германика сообщила, что стала бабушкой
Кинорежиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой