ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"

"Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трёх военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырёх ветеранов-глубоководников", - приводит издание данные источников.

По данным издания, следователям удалось опознать одного из водолазов по фотографии, сделанной немецким радаром. Затем они отследили его соцсети и профессиональные сайты со ссылками на других подозреваемых.