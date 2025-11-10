Рейтинг@Mail.ru
ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"
10:00 10.11.2025
ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"
ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"
ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"
Германия в ходе расследования причастности к взрывам на "Северных потоках" выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов
в мире
россия
германия
сша
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
генеральная прокуратура рф
2025
ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"

WSJ: Германия выдала ордер на арест 7 участников подрыва "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Германия в ходе расследования причастности к взрывам на "Северных потоках" выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные с делом источники.
Как пишет издание, расследование вела команда детективов, которые каждое утро в течение трех лет собирались в штаб-квартире федеральной полиции Германии в Потсдаме, недалеко от Берлина.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 11:37
"Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трёх военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырёх ветеранов-глубоководников", - приводит издание данные источников.
По словам источников, целью устроивших подрыв трубопроводов было сокращение доходов России от продажи нефти и разрыв её экономических связей с Германией.
По данным издания, следователям удалось опознать одного из водолазов по фотографии, сделанной немецким радаром. Затем они отследили его соцсети и профессиональные сайты со ссылками на других подозреваемых.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Дело о подрыве "Северных потоков" ослабит поддержку Киева в ЕС, пишет WSJ
09:30
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"
3 ноября, 18:39
 
В мире, Россия, Германия, США, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
 
 
