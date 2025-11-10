ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Германия в ходе расследования причастности к взрывам на "Северных потоках" выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные с делом источники.
"Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трёх военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырёх ветеранов-глубоководников", - приводит издание данные источников.
По словам источников, целью устроивших подрыв трубопроводов было сокращение доходов России от продажи нефти и разрыв её экономических связей с Германией.
По данным издания, следователям удалось опознать одного из водолазов по фотографии, сделанной немецким радаром. Затем они отследили его соцсети и профессиональные сайты со ссылками на других подозреваемых.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".