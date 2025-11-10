Рейтинг@Mail.ru
Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/gazzaev-2053945568.html
Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ
Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ
Футболисты "Краснодара" и московского ЦСКА по праву лидируют после первого круга чемпионата страны, поскольку показывают самую стабильную игру, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T14:28:00+03:00
2025-11-10T14:28:00+03:00
футбол
спорт
россия
валерий газзаев
андрей талалаев
краснодар
балтика
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782113725_0:61:3186:1853_1920x0_80_0_0_6a61e25772690515a739d61099b6a3fd.jpg
/20251110/talalaev-2053849887.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782113725_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_459fdc51acf784aa224fd0627ef8b375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, валерий газзаев, андрей талалаев, краснодар, балтика, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), первая лига
Футбол, Спорт, Россия, Валерий Газзаев, Андрей Талалаев, Краснодар, Балтика, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Первая лига
Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ

Газзаев: «Краснодар» и ЦСКА по праву лидируют после первого круга РПЛ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Валерий Газзаев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" и московского ЦСКА по праву лидируют после первого круга чемпионата страны, поскольку показывают самую стабильную игру, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и столичной команды Валерий Газзаев.
Оба клуба в 15 матчах набрали по 33 очка, при этом лидирующий "Краснодар" опережает армейцев в таблице по дополнительным показателям. В первую пятерку также входят петербургский "Зенит" (30), московский "Локомотив" (30) и калининградская "Балтика" (28).
"Я думаю, что лидерство "Краснодара" и ЦСКА абсолютно закономерно. Ведь турнирная таблица Российской премьер-лиги - это зеркало чемпионата страны, которое отражает успехи и неудачи той или иной команды. Мы видим, что некоторые клубы бросает то в жар, то в холод, а наиболее стабильно выступают эти два клуба. А также "Зенит", который может играть гораздо лучше, и "Локомотив", - сказал Газзаев.
В воскресенье "Балтика" дома сыграла вничью с "Краснодаром" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.
"И очень хорошее впечатление по итогам первого круга производит "Балтика", в которой мы видим целенаправленную работу главного тренера (Андрея Талалаева). Только-только выйти из Первой лиги и держаться в первой пятерке в РПЛ - это большое достижение клуба. И вчера мы видели, что "Балтика" дома в матче с лидером чемпионата "Краснодаром" играла с настроением и огромным желанием победить. А это не может не импонировать", - подчеркнул собеседник агентства.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Талалаев подвел итоги матча РПЛ с "Краснодаром"
10 ноября, 02:05
 
ФутболСпортРоссияВалерий ГаззаевАндрей ТалалаевКраснодарБалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала