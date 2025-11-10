Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" и московского ЦСКА по праву лидируют после первого круга чемпионата страны, поскольку показывают самую стабильную игру, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и столичной команды Валерий Газзаев.
"Я думаю, что лидерство "Краснодара" и ЦСКА абсолютно закономерно. Ведь турнирная таблица Российской премьер-лиги - это зеркало чемпионата страны, которое отражает успехи и неудачи той или иной команды. Мы видим, что некоторые клубы бросает то в жар, то в холод, а наиболее стабильно выступают эти два клуба. А также "Зенит", который может играть гораздо лучше, и "Локомотив", - сказал Газзаев.
В воскресенье "Балтика" дома сыграла вничью с "Краснодаром" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.
"И очень хорошее впечатление по итогам первого круга производит "Балтика", в которой мы видим целенаправленную работу главного тренера (Андрея Талалаева). Только-только выйти из Первой лиги и держаться в первой пятерке в РПЛ - это большое достижение клуба. И вчера мы видели, что "Балтика" дома в матче с лидером чемпионата "Краснодаром" играла с настроением и огромным желанием победить. А это не может не импонировать", - подчеркнул собеседник агентства.
