СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение Египта о создании комитета по управлению сектором Газа, но Израиль препятствует его формированию, сообщил РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
Asharq: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
КАИР, 10 ноя - РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение Египта о создании комитета по управлению сектором Газа, но Израиль препятствует его формированию, сообщил телеканал Asharq
со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.
Ранее ХАМАС
сообщало, что палестинские фракции согласились с передачей управления сектором Газа временному правительству технократов и созданием международного комитета по восстановлению анклава.
"Мы согласились с (предложением – ред.) Египта
о создании комитета по управлению Газой. Израиль
препятствует его формированию", - заявил источник.
По словам источника, было достигнуто согласие по восьми палестинским деятелям в этом комитете, который может возглавить палестинский правозащитник Амджад аш-Шава.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа
, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.