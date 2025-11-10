Рейтинг@Mail.ru
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины
Футбол
 
00:44 10.11.2025 (обновлено: 01:37 10.11.2025)
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче 15-го тура Клаусуры - второй части чемпионата Аргентины по футболу. РИА Новости, 10.11.2025
спорт, бока хуниорс, ривер плейт
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины

"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче 15-го тура Клаусуры

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче 15-го тура Клаусуры - второй части чемпионата Аргентины по футболу.
Чемпионат Аргентины по футболу
09 ноября 2025 • начало в 22:30
Завершен
Бока Хуниорс
2 : 0
Ривер Плейт
45‎’‎ • Эсекиель Себальос
47‎’‎ • Мигель Мерентиэль
(Эсекиель Себальос)
Встреча в Буэнос-Айресе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Эсекьель Себальос (45+1) и Мигель Мерентьель (47).
"Бока Хуниорс" за тур до конца группового этапа Клаусуры возглавляет таблицу группы А. "Ривер Плейт" (21 очко) идет в группе В шестым.
Экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины возглавил клуб Миранчука
6 ноября, 19:36
 
Футбол
 
 
