https://ria.ru/20251110/futbol-2053843950.html
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины - РИА Новости, 10.11.2025
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче 15-го тура Клаусуры - второй части чемпионата Аргентины по футболу. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T00:44:00+03:00
2025-11-10T00:44:00+03:00
2025-11-10T01:37:00+03:00
футбол
спорт
бока хуниорс
ривер плейт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18f41fada96e440030f647d6015faa21.jpg
/20251106/miranchuk-2053279752.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc9e1f349232f427427a892120390706.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бока хуниорс, ривер плейт
Футбол, Спорт, Бока Хуниорс, Ривер Плейт
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче чемпионата Аргентины
"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в матче 15-го тура Клаусуры