Госсовет Франции подтвердил лишение Ле Пен поста члена совета департамента - РИА Новости, 10.11.2025
22:36 10.11.2025
Госсовет Франции подтвердил лишение Ле Пен поста члена совета департамента
Госсовет Франции подтвердил лишение Ле Пен поста члена совета департамента
в мире, франция, марин ле пен
В мире, Франция, Марин Ле Пен
Госсовет Франции подтвердил лишение Ле Пен поста члена совета департамента

Во Франции подтвердили лишение Ле Пен поста члена совета департамента Па-де-Кале

ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Государственный совет Франции подтвердил решение главы департамента Па-де-Кале на севере страны лишить главу парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен должности члена совета департамента в связи с запретом ей избираться в органы государственной власти.
В апреле префект Па-де-Кале сообщил, что лидера парламентской фракции "Национального объединения" снимут с должности члена совета департамента согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. В июне Ле Пен попыталась обжаловать это решение в суде Лилля, но инстанция подтвердила решение префекта. Политик затем обратилась в госсовет с запросом отменить решение суда Лилля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Поведение Макрона противоречит принципам демократии, заявила Ле Пен
10 октября, 17:34
"Государственный совет отклонил (прошение - ред.)... Марин Ле Пен, поданное в связи с ее апелляцией на постановление префекта, по которому она автоматически снята с должности члена совета департамента Па-де-Кале", - говорится в решении госсовета.
Госсовет подтвердил постановление префекта с учетом действия в отношении Ле Пен запрета участвовать в выборах и быть избранной в результате соответствующего решения уголовного суда, говорится в тексте решения. Помимо этого, госсовет отказал Ле Пен в передаче ее запроса в конституционный совет.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Согласно французскому законодательству, эта мера не касается национальных мандатов, поэтому Ле Пен сохранила кресло депутата нацсобрания до следующих выборов. При этом она более не имеет права занимать другие выборные должности.
Ле Пен также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Слушания по апелляции Ле Пен начнутся 13 января 2026 года. Решение может быть вынесено летом 2026 года.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ле Пен назвала политическую ситуацию во Франции цирком
8 октября, 15:23
 
В миреФранцияМарин Ле Пен
 
 
