Туроператоры не получали жалоб от россиян, поехавших на Филиппины

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские туроператоры не получали массовых жалоб от туристов, поехавших на Филиппины, несмотря на отмену некоторых авиарейсов на островах и приостановку паромного сообщения после прошедшего тайфуна, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров (АТОР).