17:07 10.11.2025
Туроператоры не получали жалоб от россиян, поехавших на Филиппины
Туроператоры не получали жалоб от россиян, поехавших на Филиппины
филиппины, манила, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Филиппины, Манила, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры не получали жалоб от россиян, поехавших на Филиппины

Российские туроператоры не получали массовых жалоб от туристов с Филиппин

CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские туроператоры не получали массовых жалоб от туристов, поехавших на Филиппины, несмотря на отмену некоторых авиарейсов на островах и приостановку паромного сообщения после прошедшего тайфуна, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров (АТОР).
Сначала на центральную часть Филиппин обрушился тайфун "Калмаэги", а в минувшее воскресенье на северо-восточную часть - супертайфун "Фунг-Вонг".
"Да, из-за супертайфуна отменялись некоторые рейсы из Манилы и других аэропортов на Филиппинах, временно закрывалось паромное сообщение между островами. Однако российские туроператоры не получали массовых жалоб от туристов, которые там находятся", - рассказали в АТОР.
В ассоциации уточнили, что сейчас в стране находится 550-600 тысяч граждан России, а также отметили, что в основном туристы едут на остров Боракай. А тайфун, в свою очередь, задел более северные территории.
Супертайфун - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Число погибших при супертайфуне на Филиппинах выросло до восьми
ФилиппиныМанилаРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Заголовок открываемого материала