Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Спартака" заявил, что безголевая серия давила на него - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:04 10.11.2025 (обновлено: 23:29 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/filin-2054050697.html
Нападающий "Спартака" заявил, что безголевая серия давила на него
Нападающий "Спартака" заявил, что безголевая серия давила на него - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Нападающий "Спартака" заявил, что безголевая серия давила на него
Нападающий московского "Спартака" Егор Филин в разговоре с РИА Новости признался, что его личная безголевая серия в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T23:04:00+03:00
2025-11-10T23:29:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
/20251110/porjadin-2054050326.html
/20251110/kravtsov-2054043309.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
Нападающий "Спартака" заявил, что безголевая серия давила на него

Филин признался, что безголевая серия в КХЛ давила на него

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Егор Филин в разговоре с РИА Новости признался, что его личная безголевая серия в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) давила на него, и выразил радость в связи с тем, что ее удалось прервать.
"Спартак" в понедельник обыграл новосибирскую "Сибирь" в Москве со счетом 6:3. Филин оформил дубль, забросив свои первые шайбы со старта сезона и прервав безголевую серию, которая составила десять матчей.
«
"Думаю, у всех с голами приходит уверенность. Долго ждал. Даже в "Химике" не забивал, но недавно тоже забил, и прорвало. Вот и сегодня такой эмоциональный момент. Надо дальше продолжать, начало положено, нельзя останавливаться. Груз падает. В подсознании где-то это все равно сидит, когда с каждой игрой не забиваешь, это накладывается. Я нападающий. 0 голов за 10 игр - давило. Когда первую забросил, полегче стало и какие-то решения более просто даются, голова более светлая становится. Уже на кураже каком-то, может, дальше залетает", - сказал Филин.
Павел Порядин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Стало известно, когда Порядин приступит к тренировкам в общей группе
10 ноября, 22:56
"Спартак" после 24 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеет в своем активе 29 очков. "Сибирь", проиграв москвичам, потерпела десятое поражение подряд.
«
"У нас у самих такая ситуация пока нестабильная. Был не очень хороший выезд, тем более первая домашняя игра. К нам приехал такой раненый зверь, в начале скованность чувствовалась, плюс первыми пропустили. Но потом, главное, что лавка не умерла. Хорошо, что не бросили играть, отыгрались в том числе, когда снова стали уступать в счете. Не все еще получается. Надо это наладить, как просит тренерский штаб, играть все 60 минут. Здорово сегодня смены накладывали, за счет этого где-то соперника во втором периоде поджали, они просели. Тоже сыграло немаловажную роль. И здорово, что при 2:3 сравняли, быстро отыгрались, и сразу же почти забили четвертую. И тренеры говорили играть, и что все будет нормально, главное - не умирать на лавке. Все так и произошло - ребята друг друга подбадривали и такой результат получился", - отметил Филин.
"Не надо смотреть в таблицу, там одно-два очка разницы, любой соперник хорош. Надо отталкиваться от своей игры, играть правильно на протяжении всего матча, и будет результат. У нас очень хорошая команда, индивидуально сильные игроки, если мы будем единым целым - нам без разницы, с кем играть", - добавил он.
Виталий Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кравцов вернулся в "Трактор"
10 ноября, 21:26
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала