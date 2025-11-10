Нападающий "Спартака" заявил, что безголевая серия давила на него

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Егор Филин в разговоре с РИА Новости признался, что его личная безголевая серия в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) давила на него, и выразил радость в связи с тем, что ее удалось прервать.
"Думаю, у всех с голами приходит уверенность. Долго ждал. Даже в "Химике" не забивал, но недавно тоже забил, и прорвало. Вот и сегодня такой эмоциональный момент. Надо дальше продолжать, начало положено, нельзя останавливаться. Груз падает. В подсознании где-то это все равно сидит, когда с каждой игрой не забиваешь, это накладывается. Я нападающий. 0 голов за 10 игр - давило. Когда первую забросил, полегче стало и какие-то решения более просто даются, голова более светлая становится. Уже на кураже каком-то, может, дальше залетает", - сказал Филин.
"Спартак" после 24 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции и имеет в своем активе 29 очков. "Сибирь", проиграв москвичам, потерпела десятое поражение подряд.
"У нас у самих такая ситуация пока нестабильная. Был не очень хороший выезд, тем более первая домашняя игра. К нам приехал такой раненый зверь, в начале скованность чувствовалась, плюс первыми пропустили. Но потом, главное, что лавка не умерла. Хорошо, что не бросили играть, отыгрались в том числе, когда снова стали уступать в счете. Не все еще получается. Надо это наладить, как просит тренерский штаб, играть все 60 минут. Здорово сегодня смены накладывали, за счет этого где-то соперника во втором периоде поджали, они просели. Тоже сыграло немаловажную роль. И здорово, что при 2:3 сравняли, быстро отыгрались, и сразу же почти забили четвертую. И тренеры говорили играть, и что все будет нормально, главное - не умирать на лавке. Все так и произошло - ребята друг друга подбадривали и такой результат получился", - отметил Филин.
"Не надо смотреть в таблицу, там одно-два очка разницы, любой соперник хорош. Надо отталкиваться от своей игры, играть правильно на протяжении всего матча, и будет результат. У нас очень хорошая команда, индивидуально сильные игроки, если мы будем единым целым - нам без разницы, с кем играть", - добавил он.
