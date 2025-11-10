В Еврокомиссии заявили, что еще не подготовили план по финансированию Киева

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов РФ, сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.