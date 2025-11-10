В поселке под Белгородом временно отменили электрички из-за атаки дронов

БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из‑за атаки беспилотных летательных аппаратов на электричку временно отменено железнодорожное сообщение в поселке Октябрьский Белгородского района, подчеркнув, что будет увеличен объем автомобильных пассажирских перевозок.