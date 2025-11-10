В поселке под Белгородом временно отменили электрички из-за атаки дронов

БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из‑за атаки беспилотных летательных аппаратов на электричку временно отменено железнодорожное сообщение в поселке Октябрьский Белгородского района, подчеркнув, что будет увеличен объем автомобильных пассажирских перевозок.
В ходе прямого эфира к губернатору обратилась женщина, выразившая обеспокоенность отменой со вторника электричек для жителей поселка Октябрьский.
"Вы знаете, вчера была атака беспилотных летательных аппаратов на электричку, поэтому железные дороги приняли решение, абсолютно очевидно, с точки зрения безопасности людей, количества людей, которые находятся в электричке, сделать временное ограничение. Никто, конечно, без общественного транспорта не оставит, поэтому решение сейчас по увеличению автомобильного пассажирского транспорта, оно принято. Сегодня Сергей Викторович Евтушенко, министр правительства области, такое поручение получил, этим занимаемся", - сказал Гладков.