Экс-замглавы МИД ПМР оценил роль ЕС в приднестровском урегулировании

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Намерение некоторых участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию оттеснить Россию и придать в нем ведущую роль Евросоюзу вряд ли приведет к успешному результату, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе . На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Валериу Киверь и посол Украины в Молдавии Паун Роговей в ходе обсуждения текущего состояния переговорного процесса по Приднестровью заявили о недееспособности формата "5+2", а также указали на необходимость создания предпосылок для его трансформации с ведущей ролью Евросоюза в новом переговорном формате.

"Попытка заменить признанный международный формат урегулирования молдавско-приднестровских отношений "5+2" на евросоюзовский междусобойчик вряд ли окажется успешной и по меньшей мере создаст еще одну точку напряжения в отношениях с Россией", - сказал Шорников.

По его словам, в Приднестровье у России сосредоточен целый комплекс интересов. "Во-первых, там находится ее собственность, а именно Молдавская ГРЭС и еще ряд производственных активов, которые важны для реализации ее энергетической политики в будущем. Во-вторых, в регионе Россия осуществляет миротворческую операцию, которая на сегодняшний день признана одной из наиболее эффективных в мире. Доведение миротворческой операции до ее логического конца – это важный инструмент укрепления международного авторитета и влияния России. Тем более, что позитивный миротворческий опыт становится все более востребованным в мире. И, в-третьих, самое главное, в регионе постоянно проживает более 220 тысяч граждан Российской Федерации и еще больше соотечественников. Обеспечить безопасность своих людей и достойную реализацию их человеческих прав – это безусловный императив для Москвы . Поэтому решать приднестровский вопрос без участия России попросту невозможно", - сказал Шорников.

По его мнению, в Кишиневе наивно полагают, что, имея на руках все рычаги для экономического и энергетического давления на Приднестровье, они могут начинать диктовать Тирасполю требования капитуляции.

"Если новый формат предполагает ведущую роль Евросоюза, то, соответственно, политическая ответственность за все происходящее тоже должен будет взять на себя Брюссель . А на фоне предполагаемой конфискации российских активов, вокруг чего сейчас в ЕС идет напряженная борьба, Брюсселю уже может быть и нечего будет терять в плане его международного авторитета. Этим, видимо, и хотят воспользоваться Кишинев и Киев для минимизации российского регионального влияния", - отметил эксперт.

По его мнению, двадцатилетний опыт работы формата "5+2" показывает, что это далеко не идеальная площадка для решения спорных вопросов и для достижения компромиссов, большую часть времени он просто не работает.

"Однако в условиях геополитической неопределенности более эффективного механизма поддержания региональной стабильности пока не изобрели. Сохранение мира на Днестре - это отчасти и его достижение. Поэтому покушение ЕС на "5+2", если эта инициатива Кишинева и Киева будет одобрена Брюсселем, это прямой путь не только к разрушению приднестровской государственности, но и к дестабилизации молдавского государства и всего региона", - подчеркнул Шорников. Он полагает, что, если Евросоюз, позволяя создавать альтернативную переговорную площадку, намерен спровоцировать Россию на активные действия, скорее всего, он их получит, но уже на других, более чувствительных для него направлениях.