Экс-министр ЖКХ Свердловской области не ответил на вопрос о сроке в суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не стал отвечать на вопрос журналистов, на какой срок он рассчитывает, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"На какой срок рассчитываете?" – спросили перед заседанием журналисты Смирнова.

Он промолчал, а его защитник ответил, что все решит суд, а вопрос некорректный.

Сам Смирнов зашел в здание суда вместе с адвокатом, который заявил прессе, что ничего не будет комментировать, а СМИ "все услышат и увидят на суде".

В понедельник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела Смирнова. Ранее в пресс-службе судов региона уточняли РИА Новости, что фигурант заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, с начала 2023 года по март 2024 года Смирнов, будучи на тот момент министром ЖКХ и энергетики региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше четырех миллионов рублей. Из указанной суммы министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. Деньги им были переданы за общее покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Смирнову и двум его заместителям вменяют получение взятки должностным лицом через посредника, группой, в особо крупном размере.

Уголовные дела главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения, и посредника прекращено, так как они способствовали раскрытию и расследованию преступления, поясняло надзорное ведомство.

Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января, а уже 24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его по обвинению в получении взятки. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий.

Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров , бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго"). Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем, и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях Смирнова".

К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.