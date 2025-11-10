Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр ЖКХ Свердловской области не ответил на вопрос о сроке в суде - РИА Новости, 10.11.2025
13:59 10.11.2025
Экс-министр ЖКХ Свердловской области не ответил на вопрос о сроке в суде
Экс-министр ЖКХ Свердловской области не ответил на вопрос о сроке в суде
происшествия
екатеринбург
свердловская область
москва
алексей бобров
алексей пьянков
генеральная прокуратура рф
екатеринбург
свердловская область
москва
происшествия, екатеринбург, свердловская область, москва, алексей бобров, алексей пьянков, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Москва, Алексей Бобров, Алексей Пьянков, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Антон Буценко | Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не стал отвечать на вопрос журналистов, на какой срок он рассчитывает, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"На какой срок рассчитываете?" – спросили перед заседанием журналисты Смирнова.
Он промолчал, а его защитник ответил, что все решит суд, а вопрос некорректный.
Сам Смирнов зашел в здание суда вместе с адвокатом, который заявил прессе, что ничего не будет комментировать, а СМИ "все услышат и увидят на суде".
В понедельник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела Смирнова. Ранее в пресс-службе судов региона уточняли РИА Новости, что фигурант заключил досудебное соглашение.
По версии следствия, с начала 2023 года по март 2024 года Смирнов, будучи на тот момент министром ЖКХ и энергетики региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше четырех миллионов рублей. Из указанной суммы министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. Деньги им были переданы за общее покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Смирнову и двум его заместителям вменяют получение взятки должностным лицом через посредника, группой, в особо крупном размере.
Уголовные дела главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения, и посредника прекращено, так как они способствовали раскрытию и расследованию преступления, поясняло надзорное ведомство.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января, а уже 24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его по обвинению в получении взятки. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий.
Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго"). Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем, и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях Смирнова".
К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в отношении ряда лиц и компаний, в частности бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, предварительное заседание по этому гражданскому делу пройдет в этот вторник, 11 ноября.
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМоскваАлексей БобровАлексей ПьянковГенеральная прокуратура РФ
 
 
