На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и нападения еще на двух человек в Екатеринбурге в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый задержан, сообщает Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и нападения еще на двух человек в Екатеринбурге в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба СК по региону.

"Утром 10 ноября 2025 года в одной из квартир дома по улице Бородина в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким гражданам. В результате одна женщина, 1973 г.р., являвшаяся хозяйкой жилища, от полученных повреждений скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения, в связи с чем сейчас им оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.

По данным СК , возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Сообщается, что подозреваемый задержан - это мужчина 1998 года рождения, который находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, преступление он совершил во время совместного распития спиртного. На месте происшествия работают следователи.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, задержанный - директор одного из магазинов.