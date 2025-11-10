Рейтинг@Mail.ru
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек - РИА Новости, 10.11.2025
15:35 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ekaterinburg-2053966548.html
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек - РИА Новости, 10.11.2025
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек
Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и нападения еще на двух человек в Екатеринбурге в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения,... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:35:00+03:00
2025-11-10T15:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
россия
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек

В Екатеринбурге завели дело после убийства женщины и нападения на двух человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и нападения еще на двух человек в Екатеринбурге в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба СК по региону.
"Утром 10 ноября 2025 года в одной из квартир дома по улице Бородина в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким гражданам. В результате одна женщина, 1973 г.р., являвшаяся хозяйкой жилища, от полученных повреждений скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения, в связи с чем сейчас им оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
По данным СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Сообщается, что подозреваемый задержан - это мужчина 1998 года рождения, который находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, преступление он совершил во время совместного распития спиртного. На месте происшествия работают следователи.
Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, задержанный - директор одного из магазинов.
"Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 13 поступило утром 10 ноября 2025 года, около 9:30. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы, которым фигурант, находившийся в этот момент на улице, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов", - сообщили в УМВД.
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
