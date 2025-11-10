https://ria.ru/20251110/ekaterinburg-2053966548.html
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек - РИА Новости, 10.11.2025
На Урале возбудили дело после убийства женщины и нападения на двух человек
Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и нападения еще на двух человек в Екатеринбурге в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения
екатеринбург
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и нападения еще на двух человек в Екатеринбурге в результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба
СК по региону.
"Утром 10 ноября 2025 года в одной из квартир дома по улице Бородина в Екатеринбурге
произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким гражданам. В результате одна женщина, 1973 г.р., являвшаяся хозяйкой жилища, от полученных повреждений скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения, в связи с чем сейчас им оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
По данным СК
, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Сообщается, что подозреваемый задержан - это мужчина 1998 года рождения, который находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, преступление он совершил во время совместного распития спиртного. На месте происшествия работают следователи.
Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, задержанный - директор одного из магазинов.
"Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 13 поступило утром 10 ноября 2025 года, около 9:30. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы, которым фигурант, находившийся в этот момент на улице, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов", - сообщили в УМВД.