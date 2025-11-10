СМИ: ЕК рассматривает возможность отказа от технологий Huawei и ZTE

По словам источников, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии и вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен хочет превратить рекомендацию ЕК от 2020 года, которая предписывает прекратить использовать "рискованных поставщиков" в телекоммуникационных сетях, в законодательное требование. Блумберг уточняет, что, хотя решения по инфраструктуре остаются за национальными правительствами, предложение еврокомиссара заставит страны ЕС следовать рекомендациям комиссии по безопасности.