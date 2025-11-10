Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕК рассматривает возможность отказа от технологий Huawei и ZTE - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ek-2054046742.html
СМИ: ЕК рассматривает возможность отказа от технологий Huawei и ZTE
СМИ: ЕК рассматривает возможность отказа от технологий Huawei и ZTE - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: ЕК рассматривает возможность отказа от технологий Huawei и ZTE
Еврокомиссия рассматривает возможности запретить странам Евросоюза применение технологий китайских компаний Huawei и ZTE Corporation в телекоммуникационных... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T22:10:00+03:00
2025-11-10T22:10:00+03:00
в мире
сша
роберта метсола
huawei technologies
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20250527/evrosoyuz-2019418970.html
https://ria.ru/20250324/es-2006950206.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, роберта метсола, huawei technologies, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Роберта Метсола, Huawei Technologies, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: ЕК рассматривает возможность отказа от технологий Huawei и ZTE

Bloomberg: ЕК хочет заставить ЕС отказаться от технологий китайских Huawei и ZTE

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможности запретить странам Евросоюза применение технологий китайских компаний Huawei и ZTE Corporation в телекоммуникационных сетях, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Еврокомиссия рассматривает возможности заставить членов ЕС отказаться от (технологий - ред.) Huawei и ZTE Corporation в своих телекоммуникационных сетях", - сообщили агентству источники.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом
27 мая, 18:30
По словам источников, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии и вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен хочет превратить рекомендацию ЕК от 2020 года, которая предписывает прекратить использовать "рискованных поставщиков" в телекоммуникационных сетях, в законодательное требование. Блумберг уточняет, что, хотя решения по инфраструктуре остаются за национальными правительствами, предложение еврокомиссара заставит страны ЕС следовать рекомендациям комиссии по безопасности.
"Комиссия также рассматривает меры, призванные убедить страны, не входящие в ЕС, отказаться от услуг китайских поставщиков, в том числе путем приостановления финансирования (экономического проекта ЕС - ред.) Global Gateway для стран, которые используют гранты для проектов с оборудованием Huawei", - добавили агентству источники.
В середине марта издание Politico сообщало, что лоббистам Huawei временно запретили посещать Европарламент на фоне недоказанных обвинений в коррупции. Позднее европейские законодатели призвали главу Европейского парламента (ЕП) Роберту Метсолу временно ограничить работу тех парламентариев, которые могли быть связаны с лоббированием интересов китайской компании.
Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ЕС ищет альтернативу сервисам из США из-за угрозы безопасности, пишут СМИ
24 марта, 14:18
 
В миреСШАРоберта МетсолаHuawei TechnologiesЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала