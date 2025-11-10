В ЕК заявили, что не знают, сколько будут действовать санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия не может утверждать, что санкции против России, в том числе против её энергоносителей, ещё будут действовать через год, ответила на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на вопрос, получит ли Венгрия освобождение от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана ЕС REPowerEU.
"Что необходимо четко различать, так это временный режим санкций и принятие REPowerEU, которого мы предлагаем. (План – ред.) REPowerEU находится на стадии технической подготовки, мы надеемся, что принятие произойдет до конца года под председательством Дании, это наша цель. Это тогда было бы что-то с неопределенным сроком действия. Режим санкций, о котором мы говорим (запрет на импорт энергоносителей из РФ – ред.), как для ЕС, так и для США, по определению является временным. Но я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций через год. Мы не знаем, что произойдет, будут ли действовать санкции через год", - ответила она
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
Совет Евросоюза утвердил 20 октября 2025 года поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.