В ЕК заявили, что не знают, сколько будут действовать санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия не может утверждать, что санкции против России, в том числе против её энергоносителей, ещё будут действовать через год, ответила на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на вопрос, получит ли Венгрия освобождение от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана ЕС REPowerEU.