Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги - РИА Новости, 10.11.2025
Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
В Москве в следующие три года за счет городского бюджета построят более 280 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:42:00+03:00
2025-11-10T15:42:00+03:00
2025-11-10T16:57:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
Ефимов: в следующие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Москве в следующие три года за счет городского бюджета построят более 280 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как отметил он, в среднем в Москве каждый год вводится в строй 100 километров новых дорог.
"К 2029 году планируем ввести в эксплуатацию более 283 километров, реализовав ряд масштабных проектов дорожной инфраструктуры, составляющих основу транспортного каркаса города – это Московский скоростной диаметр, Южная рокада и магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Параллельно мы продолжим развивать локальные связи между округами и районами столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В частности, по словам заммэра, в настоящее время городские власти сконцентрированы на реконструкции дорожной инфраструктуры в бывших промзонах, строительстве путепроводов и мостов в районах, окруженных железнодорожными путями и водными преградами.
Кроме того, ведется проектирование мостов через Москву-реку, реконструкция Новозаводской улицы и Рублёвского шоссе, строительство эстакады на шоссе Энтузиастов, развитие улично-дорожной сети вблизи станций МЦК, добавляется в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026-2028 годах в городе должны сдать свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.