© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Москве в следующие три года за счет городского бюджета построят более 280 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Как отметил он, в среднем в Москве каждый год вводится в строй 100 километров новых дорог.

"К 2029 году планируем ввести в эксплуатацию более 283 километров, реализовав ряд масштабных проектов дорожной инфраструктуры, составляющих основу транспортного каркаса города – это Московский скоростной диаметр, Южная рокада и магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Параллельно мы продолжим развивать локальные связи между округами и районами столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

В частности, по словам заммэра, в настоящее время городские власти сконцентрированы на реконструкции дорожной инфраструктуры в бывших промзонах, строительстве путепроводов и мостов в районах, окруженных железнодорожными путями и водными преградами.

Кроме того, ведется проектирование мостов через Москву-реку, реконструкция Новозаводской улицы и Рублёвского шоссе, строительство эстакады на шоссе Энтузиастов, развитие улично-дорожной сети вблизи станций МЦК, добавляется в сообщении.