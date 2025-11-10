© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 2 млн "квадратов" построят в Москве по 13 проектам КРТ

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Примерно 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости в планах построить в столице по подготовленным и опубликованным городом в октябре 13 проектам комплексного развития территорий, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сумме эти проекты КРТ предусматривают редевелопмент более 130 гектаров в 14 районах столицы. В результате будет создано около 7,3 тысячи рабочих мест.

« "В рамках 13 проектов КРТ, проработанных городом и опубликованных на сайте правительства Москвы в октябре, планируется построить объекты общественно-деловой инфраструктуры и производства общей площадью свыше 520 тысяч квадратных метров, а также более 1,6 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для реализации программы реновации", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский конкретизировал, что один из крупных проектов КРТ, подготовленных в октябре, связан с реорганизацией территории у деревни Дудкино в районе Коммунарка . Там будут построены два детсада на тысячу дошколят, две школы на почти 2,5 тысячи мест в сумме, поликлиника на 750 посещений в смену и спорткомплекс с бассейном.

Другой масштабный проект КРТ, решение по которому было принято в прошлом месяце, реализуют в районе Южное Бутово. Объявлено о намерении возвести там поликлинику на 4,6 тысячи квадратных метров и свыше 72,5 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости: торгово-офисный, торгово-бытовой и многофункциональный комплексы, общественный центр и магазины.