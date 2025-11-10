Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов
Новости Подмосковья
 
15:26 10.11.2025
В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов
В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов - РИА Новости, 10.11.2025
В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов
Власти Подмосковья уделяют особое внимание вопросам благоустройства территорий. Губернатор Андрей Воробьев отметил важность приведения дворов, внутриквартальных РИА Новости, 10.11.2025
Новости
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Подмосковья уделяют особое внимание вопросам благоустройства территорий. Губернатор Андрей Воробьев отметил важность приведения дворов, внутриквартальных проездов и дорог к единому стандарту качества, сообщил 360.ru.
Он анонсировал введение соответствующей системы.
"Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идет на работу, в школу, возвращается домой", – пояснил губернатор.
Кроме того, глава региона обратил внимание на тесную взаимосвязь процесса благоустройства с программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо проводить работы комплексно, охватывая все направления одновременно, а не реализуя отдельные проекты точечно, подчеркнул Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
