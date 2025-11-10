https://ria.ru/20251110/dvory-2053965197.html
В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов
В Подмосковье появится единый стандарт благоустройства дворов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Власти Подмосковья уделяют особое внимание вопросам благоустройства территорий. Губернатор Андрей Воробьев отметил важность приведения дворов, внутриквартальных проездов и дорог к единому стандарту качества, сообщил 360.ru
Он анонсировал введение соответствующей системы.
"Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идет на работу, в школу, возвращается домой", – пояснил губернатор.
Кроме того, глава региона обратил внимание на тесную взаимосвязь процесса благоустройства с программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо проводить работы комплексно, охватывая все направления одновременно, а не реализуя отдельные проекты точечно, подчеркнул Воробьев.