Число ДТП с пострадавшими и погибшими в Подмосковье сократилось на 7%

Число ДТП с пострадавшими и погибшими в Московской области сократилось на 7%
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За первые десять месяцев 2025 года на дорогах Подмосковья количество аварий с пострадавшими и погибшими уменьшилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С января по октябрь было зарегистрировано 3 048 таких дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
"В сравнении с сентябрем тяжесть последствий в ДТП снизилась, но по-прежнему остается высокой в соотношении с десятью месяцами прошлого года. В дорожных авариях погибли 578 человек, что на 7% больше показателя прошлого года, травмы различной степени тяжести получили 3 299 человек – на 11% меньше, чем в прошлом году", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
По данным ведомства, столкновения остаются наиболее распространенным видом ДТП. С начала года зарегистрировано 1 323 таких случая – в них погибли 220 человек и получили ранения 1 620 человек. В октябре увеличилось количество наездов на пешеходов: в 858 происшествиях на переходах и вне их погибли 179 человек, еще 722 человека были травмированы.
Основными причинами аварий в пресс-службе назвали превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов, а также нарушения правил проезда перекрестков.
Отмечается, что в Подмосковье продолжаются работы по обустройству тротуаров, освещения и проекционной разметки для повышения безопасности дорожного движения. Также в течение месяца проводился социальный раунд "Засветись".
Из-за сокращения светового дня и осадков Минтранс и Госавтоинспекция региона порекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед переходами. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы.