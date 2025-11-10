Число ДТП с пострадавшими и погибшими в Подмосковье сократилось на 7%

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За первые десять месяцев 2025 года на дорогах Подмосковья количество аварий с пострадавшими и погибшими уменьшилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С января по октябрь было зарегистрировано 3 048 таких дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

"В сравнении с сентябрем тяжесть последствий в ДТП снизилась, но по-прежнему остается высокой в соотношении с десятью месяцами прошлого года. В дорожных авариях погибли 578 человек, что на 7% больше показателя прошлого года, травмы различной степени тяжести получили 3 299 человек – на 11% меньше, чем в прошлом году", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

По данным ведомства, столкновения остаются наиболее распространенным видом ДТП. С начала года зарегистрировано 1 323 таких случая – в них погибли 220 человек и получили ранения 1 620 человек. В октябре увеличилось количество наездов на пешеходов: в 858 происшествиях на переходах и вне их погибли 179 человек, еще 722 человека были травмированы.

Основными причинами аварий в пресс-службе назвали превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов, а также нарушения правил проезда перекрестков.

Отмечается, что в Подмосковье продолжаются работы по обустройству тротуаров, освещения и проекционной разметки для повышения безопасности дорожного движения. Также в течение месяца проводился социальный раунд "Засветись".