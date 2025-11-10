Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом
08:11 10.11.2025
В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом
В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на железную дорогу в Самарской области, где столкнулся с грузовым поездом, в результате погиб водитель машины, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.
Инцидент произошел в 00.54 мск на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино, указано в сообщении Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
«
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌‎ В результате ДТП водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.
Локомотивная бригада за помощью медиков не обращалась, инцидент не повлиял на движение других поездов.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что проверяют обстоятельства столкновения автомобиля ВАЗ-2114 и поезда. Также надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
7 ноября, 23:13
 
ПроисшествияСамарская областьКуйбышевская железная дорога
 
 
