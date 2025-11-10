В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом

САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на железную дорогу в Самарской области, где столкнулся с грузовым поездом, в результате погиб водитель машины, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.
Инцидент произошел в 00.54 мск на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино, указано в сообщении Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
«
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.
Локомотивная бригада за помощью медиков не обращалась, инцидент не повлиял на движение других поездов.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что проверяют обстоятельства столкновения автомобиля ВАЗ-2114 и поезда. Также надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.