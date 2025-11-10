Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину

БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Никто из обвиняемых в афере с квартирой Ларисы Долиной не признал вину, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.

"Ни один вину не признает, они невиновны", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат Абаз Абдулкадыров пояснил журналистам, что его подзащитный Артур Каменецкий частично признал вину.