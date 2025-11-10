Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину
12:12 10.11.2025 (обновлено: 14:00 10.11.2025)
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину
Никто из обвиняемых в афере с квартирой Ларисы Долиной не признал вину, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса. РИА Новости, 10.11.2025
происшествия, лариса долина
Происшествия, Лариса Долина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Никто из обвиняемых в афере с квартирой Ларисы Долиной не признал вину, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.
"Ни один вину не признает, они невиновны", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, адвокат Абаз Абдулкадыров пояснил журналистам, что его подзащитный Артур Каменецкий частично признал вину.
"Каменецкий признает вину частично - в части обналичивания денежных средств, не более того", - сказал адвокат.
Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой, заявила адвокат
