https://ria.ru/20251110/dolina-2053914441.html
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину - РИА Новости, 10.11.2025
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину
Никто из обвиняемых в афере с квартирой Ларисы Долиной не признал вину, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:12:00+03:00
2025-11-10T12:12:00+03:00
2025-11-10T14:00:00+03:00
происшествия
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050853784_325:27:2308:1142_1920x0_80_0_0_d7141b88d54d1b3c0a4671dafd2c56ce.jpg
https://ria.ru/20251110/advokat-2053910449.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050853784_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2e5ab9cf2316aaf4d0fbbddc6569ddc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лариса долина
Происшествия, Лариса Долина
Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину
Никто из обвиняемых в афере с квартирой Долиной не признал вину
БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Никто из обвиняемых в афере с квартирой Ларисы Долиной не признал вину, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.
"Ни один вину не признает, они невиновны", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, адвокат Абаз Абдулкадыров пояснил журналистам, что его подзащитный Артур Каменецкий частично признал вину.
"Каменецкий признает вину частично - в части обналичивания денежных средств, не более того", - сказал адвокат.