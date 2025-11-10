Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с предполагаемого участника атаки беспилотников на Иркутскую область Артема Тимофеева* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.

Ранее РИА Новости сообщало, что Тимофеев* набрал кредитов, перестал платить, в связи с чем у него образовалась задолженность.

Как следует из материалов, в отношении Тимофеева* несколько дней назад было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам. Долг Тимофеева* превышает 148 тысяч рублей.

В августе РИА Новости, изучив базу юридических документов, сообщало, что ФНС РФ заблокировала счета Тимофеева*.

Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях . Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях , ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района , вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.

На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.

Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.

Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.