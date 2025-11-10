Рейтинг@Mail.ru
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/dolg-2053858957.html
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье - РИА Новости, 10.11.2025
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье
Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с предполагаемого участника атаки беспилотников на Иркутскую область Артема Тимофеева*... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:43:00+03:00
2025-11-10T05:43:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
амурская область
игорь кобзев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
https://ria.ru/20250614/zhena-2022749888.html
https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html
россия
иркутская область
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутская область, амурская область, игорь кобзев, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Амурская область, Игорь Кобзев, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье

ФССП взыскивает долг с возможного участника атаки БПЛА Тимофеева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с предполагаемого участника атаки беспилотников на Иркутскую область Артема Тимофеева* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Ранее РИА Новости сообщало, что Тимофеев* набрал кредитов, перестал платить, в связи с чем у него образовалась задолженность.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату
14 июня, 05:35
Как следует из материалов, в отношении Тимофеева* несколько дней назад было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам. Долг Тимофеева* превышает 148 тысяч рублей.
В августе РИА Новости, изучив базу юридических документов, сообщало, что ФНС РФ заблокировала счета Тимофеева*.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мужчина, возможно, причастный к атаке в Приангарье, имел бизнес на Украине
5 июня, 07:27
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьАмурская областьИгорь КобзевФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала