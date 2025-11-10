https://ria.ru/20251110/dolg-2053858957.html
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье - РИА Новости, 10.11.2025
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье
Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с предполагаемого участника атаки беспилотников на Иркутскую область Артема Тимофеева*... РИА Новости, 10.11.2025
Приставы взыскивают долг с возможного участника атаки БПЛА в Приангарье
ФССП взыскивает долг с возможного участника атаки БПЛА Тимофеева
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги по кредитам с предполагаемого участника атаки беспилотников на Иркутскую область Артема Тимофеева* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Ранее РИА Новости сообщало, что Тимофеев* набрал кредитов, перестал платить, в связи с чем у него образовалась задолженность.
Как следует из материалов, в отношении Тимофеева* несколько дней назад было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам. Долг Тимофеева* превышает 148 тысяч рублей.
В августе РИА Новости, изучив базу юридических документов, сообщало, что ФНС РФ
заблокировала счета Тимофеева*.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях
. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях
, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев
уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района
, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
На следующий день администрация города Усть-Кут
опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг
внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга