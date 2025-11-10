МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "VK Видео" обновил дизайн детского раздела - упростил интерфейс так, чтобы сервис стал более понятным для детей и родителей, говорится в "VK Видео" обновил дизайн детского раздела - упростил интерфейс так, чтобы сервис стал более понятным для детей и родителей, говорится в релизе VK.

"VK Видео" представил обновление витрины "Детям", одного из самых быстрорастущих сегментов платформы. Новый дизайн учитывает потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия: интерфейс стал проще, визуально структурированнее и интуитивно понятнее для детей и родителей", - сказано в релизе.

Как отметили в компании, детям и родителям важны простота навигации, яркая визуальная структура и быстрый доступ к любимому контенту. В обновленном интерфейсе контент разделен не только по жанрам, но и по любимым персонажам, блогерам или конкретным интересам - например, гейминг, распаковки, музыка, сказки, челленджи или образовательные ролики.

В верхней части страницы сервиса расположена "карусель" с новинками и популярными релизами. А ниже находятся тематические подборки по интересам: "Рекомендуем", "Продолжить просмотр", "Любимые герои", "Интересы".

"Обновление также стало ответом на стремительный рост интереса к детскому контенту на платформе. В сентябре 2025 года среднесуточная аудитория (DAU) детского раздела выросла в два раза с начала года, а время смотрения детского контента достигло 500 млн. минут в день", - отметили в VK.