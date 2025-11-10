Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 10.11.2025 (обновлено: 16:04 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/deputat-2053972746.html
В Госдуме рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского
В Госдуме рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского - РИА Новости, 10.11.2025
В Госдуме рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского
Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:03:00+03:00
2025-11-10T16:04:00+03:00
россия
отари аршба
александр гуцан
госдума рф
генеральная прокуратура рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251110/delo-2053968819.html
https://ria.ru/20251008/eks-deputat-2047109273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, отари аршба, александр гуцан, госдума рф, генеральная прокуратура рф, политика
Россия, Отари Аршба, Александр Гуцан, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Политика
В Госдуме рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Вороновского

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, заявил глава комиссии Отари Аршба.
"Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждения уголовного дела", - сказал он журналистам.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве
Вчера, 15:52
На заседание комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам, где рассматривался вопрос по даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского, присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ. Сам Вороновский также пришел на заседание.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело
8 октября, 17:38
 
РоссияОтари АршбаАлександр ГуцанГосдума РФГенеральная прокуратура РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала