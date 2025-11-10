В Госдуме рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, заявил глава комиссии Отари Аршба.
"Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждения уголовного дела", - сказал он журналистам.
На заседание комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам, где рассматривался вопрос по даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского, присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ. Сам Вороновский также пришел на заседание.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского.
