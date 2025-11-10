В Воронеже возбудили дело после падения ребенка в шахту лифта

РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Воронеже после падения ребенка в шахту лифта, сообщило СУСК по региону.

Видео инцидента опубликовано в местных соцсетях и СМИ. Согласно записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вечером 8 ноября. На кадрах запечатлено, как ребенок подошел к закрытым дверям лифта, облокотился на одну из створок, нижняя часть которой неожиданно отклонилась внутрь. Ребенок упал. За ним спустился мужчина и передал малыша женщине. Самому мужчине помогли выбраться из шахты.