В Воронеже возбудили дело после падения ребенка в шахту лифта
В Воронеже возбудили дело после падения ребенка в шахту лифта - РИА Новости, 10.11.2025
В Воронеже возбудили дело после падения ребенка в шахту лифта
Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Воронеже после падения ребенка в шахту лифта, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:48:00+03:00
2025-11-10T13:48:00+03:00
2025-11-10T13:48:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
россия
В Воронеже возбудили дело после падения ребенка в шахту лифта
СК возбудил дело после падения ребенка в шахту лифта в Воронеже