Рейтинг@Mail.ru
Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством, заявила адвокат - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 10.11.2025 (обновлено: 12:48 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/delo-2053911992.html
Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством, заявила адвокат
Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством, заявила адвокат - РИА Новости, 10.11.2025
Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством, заявила адвокат
Певица Лариса Долина обращалась за госзащитой, так как ей угрожали убийством из-за аферы с ее квартирой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:57:00+03:00
2025-11-10T12:48:00+03:00
лариса долина
московская область (подмосковье)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_f25a5c2f55b70a8cb0a649d7c127b8f8.jpg
https://ria.ru/20251110/dolina-2053855067.html
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
https://ria.ru/20251029/pensionerka-2051371378.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_428713fb14b0c3d452b06afefc4eed5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, московская область (подмосковье), московский городской суд
Лариса Долина, Московская область (Подмосковье), Московский городской суд
Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством, заявила адвокат

Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАЛАШИХА (Московская область), 10 ноя — РИА Новости. Певица Лариса Долина обращалась за госзащитой, так как ей угрожали убийством из-за аферы с ее квартирой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы обращались за предоставлением государственной защиты", — сказала адвокат.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Долина при продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации"
04:20
По ее словам, от Долиной требовали прекратить дело и забрать заявления, при этом пугали подрывом машины.
Угрожавшие люди пока не установлены, добавила адвокат, отметив, что по этим случаям возбуждены уголовные дела, но их пока приостановили.

Афера с квартирой Долиной

Дело о квартире Ларисы Долиной рассматривает Балашихинский городской суд Московской области. Заседание проходит в закрытом режиме.
На скамье подсудимых четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Все четверо находятся в СИЗО.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
По версии следствия, фигуранты со 2 апреля по 12 июля 2024 года обманным путем похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.
Дело возбудили в день обращения заявительницы. В течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов.
В конце декабря арестовали четвертого фигуранта — 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основу. Он оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам, а 3 апреля, после поступления на нее денег, приехал в Пермь, сказал в банке, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей. Их он перевел подельникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной и выиграла его. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и подала жалобу.
Мосгорсуд встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения и уже подал жалобу в кассационный суд.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной — Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий — в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
29 октября, 06:48
 
Лариса ДолинаМосковская область (Подмосковье)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала