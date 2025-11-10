Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством, заявила адвокат

БАЛАШИХА (Московская область), 10 ноя — РИА Новости. Певица Лариса Долина обращалась за госзащитой, так как ей угрожали убийством из-за аферы с ее квартирой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мы обращались за предоставлением государственной защиты", — сказала адвокат.

По ее словам, от Долиной требовали прекратить дело и забрать заявления, при этом пугали подрывом машины.

Угрожавшие люди пока не установлены, добавила адвокат, отметив, что по этим случаям возбуждены уголовные дела, но их пока приостановили.

Афера с квартирой Долиной

Дело о квартире Ларисы Долиной рассматривает Балашихинский городской суд Московской области . Заседание проходит в закрытом режиме.

На скамье подсудимых четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Все четверо находятся в СИЗО.

По версии следствия, фигуранты со 2 апреля по 12 июля 2024 года обманным путем похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.

Дело возбудили в день обращения заявительницы. В течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов.

В конце декабря арестовали четвертого фигуранта — 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основу. Он оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам, а 3 апреля, после поступления на нее денег, приехал в Пермь , сказал в банке, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей. Их он перевел подельникам.

В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.

Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной и выиграла его. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и подала жалобу.