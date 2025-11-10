https://ria.ru/20251110/deli-2054045350.html
Глава МВД Индии сообщил о восьми погибших при взрыве автомобиля в Дели
Глава МВД Индии сообщил о восьми погибших при взрыве автомобиля в Дели - РИА Новости, 10.11.2025
Глава МВД Индии сообщил о восьми погибших при взрыве автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в столице Индии погибли восемь человек, сообщил глава МВД Амит Шах. РИА Новости, 10.11.2025
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в Дели, по последним данным, 24 человека ранены, 13 погибли. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, Нарендра Моди выразил соболезнования и обсудил ситуацию с главой МВД и другими чиновниками.
На место происшествия прибыли саперы со спецтехникой.
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя — РИА Новости. При взрыве автомобиля в столице Индии погибли восемь человек, сообщил глава МВД Амит Шах.
«
"Около 19:00 в Дели около Красного форта произошел взрыв в автомобиле Hyundai i20. В результате пострадали три-четыре автомобиля, пассажиры в соседних машинах получили ранения. Восемь человек погибли, несколько получили ранения. Мы держим все под контролем", — сказал он на брифинге.
К расследованию привлекли сотрудников специального отдела полиции, отдела по борьбе с преступностью, Национального следственного агентства, судебно-медицинской лаборатории и специальной группы защиты, охраняющей высших государственных лиц. Двух бывших владельцев взорвавшейся машины задержали.
Индийский штат Пенджаб, граничащий с Пакистаном
, усилил меры безопасности на фоне инцидента. Полицию соседнего штата Харьяна
также привели в состояние максимальной готовности.
Россиян среди погибших и пострадавших нет.
Взрыв прогремел возле первого входа станции метро "Красный форт" в 16:25 мск. В результате загорелись и получили повреждения три-четыре автомобиля, находившихся рядом. На место происшествия отправили около 15 пожарных машин, полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничили. Власти Нью-Дели
объявили режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.