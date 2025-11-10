https://ria.ru/20251110/deli-2054037017.html
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели - РИА Новости, 10.11.2025
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели
Индийская полиция задержала владельца машины, которая взорвалась вечером в понедельник в Нью-Дели, сообщил местный телеканал NDTV. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T20:41:00+03:00
2025-11-10T20:41:00+03:00
2025-11-10T20:41:00+03:00
в мире
нью-дели
дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054036495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5688de8c79f2cc0f98e62efa1e5584b9.jpg
https://ria.ru/20251110/indiya-2054029990.html
нью-дели
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054036495_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_624a96fed78a069a4f79825c429b3ed1.jpg
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в Дели, по последним данным, 24 человека ранены, 13 погибли. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, Нарендра Моди выразил соболезнования и обсудил ситуацию с главой МВД и другими чиновниками.
На место происшествия прибыли саперы со спецтехникой.
2025-11-10T20:41
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, дели
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели
Полиция Индии задержала владельца машины, взорвавшейся возле «Красного форта»
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Индийская полиция задержала владельца машины, которая взорвалась вечером в понедельник в Нью-Дели, сообщил местный телеканал NDTV
.
"Салман, владелец машины, которая взорвалась возле (метро - ред.) "Красного форта", был задержан", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
Ранее телеканал News18 передавал, что как минимум один человек задержан в связи со взрывом автомобиля в Нью-Дели
.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт " в Дели
в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 24 человека, 13 скончались.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.