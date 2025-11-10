Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели - РИА Новости, 10.11.2025
20:41 10.11.2025
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели - РИА Новости, 10.11.2025
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели
Индийская полиция задержала владельца машины, которая взорвалась вечером в понедельник в Нью-Дели, сообщил местный телеканал NDTV. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
нью-дели
дели
нью-дели
дели
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в Дели, по последним данным, 24 человека ранены, 13 погибли. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, Нарендра Моди выразил соболезнования и обсудил ситуацию с главой МВД и другими чиновниками. На место происшествия прибыли саперы со спецтехникой.
в мире, нью-дели, дели
В мире, Нью-Дели, Дели
Полиция задержала владельца машины, взорвавшейся в Нью-Дели

Полиция Индии задержала владельца машины, взорвавшейся возле «Красного форта»

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Индийская полиция задержала владельца машины, которая взорвалась вечером в понедельник в Нью-Дели, сообщил местный телеканал NDTV.
"Салман, владелец машины, которая взорвалась возле (метро - ред.) "Красного форта", был задержан", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
Ранее телеканал News18 передавал, что как минимум один человек задержан в связи со взрывом автомобиля в Нью-Дели.
Согласно уточненным данным, взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный форт " в Дели в 18.55 (16.25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе ограничено. По последним данным, ранения получили 24 человека, 13 скончались.
Характер взрыва пока неизвестен.
После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
