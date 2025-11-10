https://ria.ru/20251110/chernovol-2053869124.html
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан
Археологи из России первыми среди представителей данной профессии вернулись на раскопки в Судан после начала военных действий, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2025
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан
