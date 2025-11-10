Рейтинг@Mail.ru
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан - РИА Новости, 10.11.2025
08:22 10.11.2025
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан
россия
красное море
судан
андрей черновол
мгу имени м. в. ломоносова
россия, красное море, судан, андрей черновол, мгу имени м. в. ломоносова, в мире
Россия, Красное море, Судан, Андрей Черновол, МГУ имени М. В. Ломоносова, В мире
Посол Черновол рассказал о возвращении российских археологов в Судан

Посол Черновол: археологи из России первыми вернулись в Судан после начала войны

© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в СуданеПосол России в Судане Андрей Черновол
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Судане
Посол России в Судане Андрей Черновол. Архивное фото
ДОХА, 10 ноя - РИА Новости. Археологи из России первыми среди представителей данной профессии вернулись на раскопки в Судан после начала военных действий, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.
"Отрадно, что несмотря на имеющиеся вызовы, наши археологи не свернули свою деятельность в Судане и стали де-факто первыми в этой области, кто после начала военных действий продолжил изучение местного богатого культурно-исторического наследия", - отметил посол.
Черновол рассказал, что в январе этого года Нубийская археолого-антропологическая экспедиция НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством кандидата исторических наук Алексея Крола возобновила свою работу в Судане.
"В период с 20 января по 28 февраля участниками этой экспедиции впервые были проведены раскопки в районе Джебель Ониб в штате Красное Море на востоке Судана", - добавил он.
Россия Красное море Судан Андрей Черновол МГУ имени М. В. Ломоносова В мире
 
 
