Рейтинг@Mail.ru
Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/chernovol-2053867424.html
Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу
Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу - РИА Новости, 10.11.2025
Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу
Создание военно-морской базы России в Порт-Судане на востоке африканской страны поставлено на паузу, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Андрей Черновол. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:10:00+03:00
2025-11-10T08:10:00+03:00
в мире
россия
судан
порт-судан
андрей черновол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926891980_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ffaa4b73cdf15e390cb41e7511d9bbaf.jpg
https://ria.ru/20251109/rossija-2053745296.html
https://ria.ru/20250722/oms-2030600321.html
россия
судан
порт-судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926891980_165:51:1234:853_1920x0_80_0_0_84cf991a424a3e721b56830d7c0a7d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, судан, порт-судан, андрей черновол
В мире, Россия, Судан, Порт-Судан, Андрей Черновол
Посол Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу

Посол РФ Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу

© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в СуданеПосол России в Судане Андрей Черновол
Посол России в Судане Андрей Черновол - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Судане
Посол России в Судане Андрей Черновол. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 10 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Создание военно-морской базы России в Порт-Судане на востоке африканской страны поставлено на паузу, сообщил РИА Новости посол РФ в республике Андрей Черновол.
"Как известно, двусторонние переговоры завершились еще в 2020 году подписанием соответствующего межгосударственного соглашения (Республика Судан согласилась на создание и размещение на ее территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ – ред.). В нем же прописаны механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур. С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено", - пояснил дипломат.
Столица Судана город Хартум - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Судан продолжает закупать у России сельхозпродукцию, заявил посол
Вчера, 07:35
В марте прошлого года министр иностранных дел Судана Али Садик Али Власти заявил РИА Новости, что власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы ВМФ России в стране.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, Судан безвозмездно передает России в пользование часть порта и прилегающей акватории, а максимальная численность личного состава пункта ВМФ в Порт-Судане, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Они будут пользоваться дипломатическим иммунитетом. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, в том числе и корабли с ядерной силовой установкой. Соглашение было заключено на 25 лет и может автоматически продлеваться каждые десять лет, если ни одна из сторон не подаст уведомление об отказе от участия.
Флаг судана - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования
22 июля, 13:15
 
В миреРоссияСуданПорт-СуданАндрей Черновол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала