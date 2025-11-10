CAS отклонил апелляцию испанского легкоатлета

Ранее Катир был дисквалифицирован AIU на два года за пропуск трех допинг-тестов. В декабре 2024 года испанец также был признан виновным в подделке документов по линии допинг-контроля: маршрутного листа, билета и подтверждения о приобретении билета, чем пытался ввести в заблуждение расследование, занимавшееся причинами пропуска допинг-тестов. После этого ему была назначена дисквалификация на четыре года, которая должна действовать параллельно с первой и завершиться в феврале 2028 года.