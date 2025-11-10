"Может, водки надо выпить": тренер "Сибири" о серии поражений

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер новосибирской хоккейной команды "Сибирь" Вячеслав Буцаев, комментируя неудачи своей команды, пошутил, что его подопечным, вероятно, стоит прибегнуть к употреблению спиртного для решения клубных проблем.
"Сибирь" в понедельник проиграла "Спартаку" в Москве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:6. Для подопечных Буцаева это поражение стало десятым подряд. Ранее в СМИ появилась информация, что тренерский штаб клуба запретил игрокам хранить иконы в раздевалке, а также употреблять воду на тренировках.
«
"Если проигрываешь борьбу, недостаточно часто бросаешь по воротам и позволяешь сопернику очень многое, то всегда тяжело рассчитывать на успех. Что касается тех слухов, то не знаю, кто их рождает. Все это бред от лукавого. В тренировочном процессе у нас есть определенные моменты, но никто воду у нас не отменял. Все это есть, иконы - тоже. Не надо выдумывать то, что не соответствует действительности. Ну а в нашей ситуации, может, и водки надо выпить. Но пока мы не начнем правильно работать и дорабатывать, то рассчитывать на результат нельзя", - сказал Буцаев журналистам.
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов высоко оценил реакцию его подопечных на игру с "Сибирью". По ходу встречи "красно-белые" дважды отыгрывались.
«
"Реакция понравилась. Счет был по игре, и мы сами совершили ошибки, которые привели к пропущенным голам. Но у нас была адекватная реакция, не было такого, что у игроков исчезли эмоции. В той же игре с "Локомотивом" этого не хватило, и это сказалось на результате. Подкорректировали игру, убрали ошибки, и это сработало. Что касается нашей проблемы при игре в меньшинстве, то самое лучшее меньшинство - это отсутствие удалений. Но у нас есть моменты, да. Продолжаем работать в этом направлении, хочется, чтобы действовали намного лучше", - отметил Жамнов.
Ротенберг ответил на просьбы болельщиков возглавить "Сибирь"
6 ноября, 11:19