"Может, водки надо выпить": тренер "Сибири" о серии поражений

"Реакция понравилась. Счет был по игре, и мы сами совершили ошибки, которые привели к пропущенным голам. Но у нас была адекватная реакция, не было такого, что у игроков исчезли эмоции. В той же игре с "Локомотивом" этого не хватило, и это сказалось на результате. Подкорректировали игру, убрали ошибки, и это сработало. Что касается нашей проблемы при игре в меньшинстве, то самое лучшее меньшинство - это отсутствие удалений. Но у нас есть моменты, да. Продолжаем работать в этом направлении, хочется, чтобы действовали намного лучше", - отметил Жамнов.