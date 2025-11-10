Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по языку тела разобрал поведение Брижит Макрон

© Getty Images / Carlos AlvarezБрижит Макрон
Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Carlos Alvarez
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первую леди Франции окружают необычные разговоры — от сомнений в ее прошлом до споров о женственности. Эксперт по невербальной коммуникации разобрал десятки видео с четой Макронов, чтобы понять: что в языке тела Брижит провоцирует такую реакцию? Какие детали ее движений так смущают наблюдателей?

Первое, что бросается в глаза

Михаил Дементьев, психолог и профайлер, отмечает: "Слухи о том, что Брижит, возможно, и не настоящая Брижит, идут в основном из-за особенностей ее телосложения".
Дементьев обращает внимание на движения Брижит. "Она жестко разговаривает, но в целом давайте посмотрим, как она двигается. Часто ее можно заметить улыбающейся и на фотографиях, и на видео. И действительно, движения ее в основном угловаты. Пластики, более свойственной женщинам — перетекающей такой, струящейся, — у нее немного".
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте Мелания Трамп и Брижит Макрон
Мелания Трамп и Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте
Мелания Трамп и Брижит Макрон

Особенности рукопожатия

Отдельная тема — жесты и положение рук. Дементьев отмечает специфическую деталь: "У нее напряженные кисти, это факт. Обе кисти у нее бывают очень-очень жесткими".
"Лучезапястный сустав у нее практически не работает. У нее в обеих кистях резкость. У нее длинные пальцы, худощавые руки, и это формирует такую жесткую "граблю", пардон, частенько", — отмечает психолог.
Даже рукопожатие выглядит необычно. "Рукопожатие не мужское. Она просто старается быть сильной, старается быть жесткой, трясет руку. Рука в основном прямая, запястье прямое. Возможно, ей нужен этот образ".
Эксперт предполагает: "Возможно, в мире серьезных политиков она выбрала подобную стратегию поведения".
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте Брижит и Эммануэль Макрон
Брижит и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте
Брижит и Эммануэль Макрон

Походка, которая удивила эксперта

Осанка и общая пластика тоже далеки от стереотипно женских, по мнению специалиста. Походка особенно выдает отсутствие классической женственности. "Стопы она ставит не по одной линии, она широко их ставит. И такая походка получается немножко, не сказать чтобы косолапость, но это больше мужская, опористая походка. В этом нет модельности, но у нее и фигура тоже не модельная", — комментирует Дементьев.
"Размашистая походка, часто наклон головы, как Людмила Прокофьевна в "Служебном романе", — помните, "почесала сваи заколачивать"? И отчасти это все тоже провоцирует слухи о том, что, может, она и не женщина", — добавляет он.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Движения в целом выглядят неуклюже, отметил Михаил, разбирая танец пары. При этом психолог подчеркивает: "Двигаются в танце все по-разному, но это не делает ее мужчиной. Здесь я просто вижу женщину, которая не совсем умеет собой управлять".

Главный аргумент конспирологов

Дементьев опровергает один из главных аргументов сторонников конспирологических версий. "Говорят, что никто не может найти фотографии Брижит в детстве, в школе. Эти фотографии легко гуглятся".
Он подчеркивает: "Есть американская журналистка Кендис (Оуэнс), она разгоняет эту историю. Не знаю, для каких целей. Но в целом фотографии можно найти, и там она (Брижит) действительно похожа на себя. И по тому, как у нее сформированы овал лица, пластика вокруг губ, вот эти все морщинки... Опытный взгляд видит, что действительно это она".
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте Брижит Макрон в детстве
Брижит Макрон в детстве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект/ВКонтакте
Брижит Макрон в детстве

Деталь, которую редко замечают

Дементьев проанализировал десятки видео и фото с четой Макронов и увидел закономерность. "Практически на всех кадрах они держатся за руки. Редко можно найти кадры, где они порознь".
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкИнаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
"Очень часто я наблюдаю вектор наклона как его к ней, так и ее к нему. Она не претендует на избыток внимания. Она достаточно часто спокойно мужу дает выйти на первый план и сама слегка позади. Она как бы прикрывает", — объясняет психолог.

Когда идиллия дала трещину

Не всегда между супругами все гладко. Дементьев вспоминает показательный эпизод.
"Как Брижит дала леща Макрону, когда они прилетели во Вьетнам. <…> Да, не всегда они милые котятки. Тем не менее она, понимая, что все-таки она лицо публичное, совсем уж его тут не третирует (момент, когда пара спускается по трапу самолета). Она отказывается от его протянутой руки, но идут они все равно близко и в синхроне. Она не отдаляется от него".
© СоцсетиПрезидент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Соцсети
Президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит

Вердикт эксперта

"На самом деле, если отбросить все эти "половые истории", догадки и прочее, я мог бы пожелать каждому такого близкого телесного контакта с вашим партнером. <…> Мы часто видим искреннюю заинтересованность. Зрительный контакт она с ним держит. Она часто наклонена к нему. Они льнут, льнут все-таки друг другу".
"Нет перекоса какого-то, что один любит, а другой — "ну ладно", позволяет себя любить. Очень гармоничны они в паре. Она ему частенько сопереживает. Она соприсутствует, поддерживает его эмоционально", — заключает Дементьев.
 
 
 
