В Британии может закрыться последний вертолетный завод, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
23:45 10.11.2025
В Британии может закрыться последний вертолетный завод, сообщили СМИ
В Британии может закрыться последний вертолетный завод, сообщили СМИ
в мире, великобритания, джон хили
В мире, Великобритания, Джон Хили
В Британии может закрыться последний вертолетный завод, сообщили СМИ

FT: в Британии может закрыться последний вертолетный завод Leonardo

Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Судьба последнего вертолетного завода Британии, принадлежащего итальянскому оборонному холдингу Leonardo, оказалась под угрозой из-за многолетнего отсутствия государственных контактов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на генерального директора Leonardo Роберто Чинголани.
"Глава итальянской оборонной группы Leonardo предупредил, что будущее последнего вертолетного завода Великобритании находится под угрозой, если он не получит контракт на миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов - ред.) на замену выведенных из эксплуатации боевых вертолетов страны", - пишет издание.
Самолет с флагом Великобритании в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT
9 ноября, 22:57
Речь идет о заводе Leonardo в Йовиле в графстве Сомерсет. По словам Чинголани, компания "не может субсидировать Йовил вечно", поскольку уже 14 лет она не получала никаких контрактов от британского правительства.
"Если контракт не будет заключён, компания должна задуматься, почему мы держим там завод уже 15 лет и ничего не получаем", - цитирует предпринимателя издание.
Чинголани добавил, что недавно разговаривал с министром обороны Великобритании Джоном Хили, чтобы "убедиться, что все движется", и что он ожидает решения по финансированию до конца года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера
9 ноября, 22:26
 
В миреВеликобританияДжон Хили
 
 
