https://ria.ru/20251110/bpla-2053864727.html
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 10.11.2025
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили более семидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:37:00+03:00
2025-11-10T07:37:00+03:00
2025-11-10T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052026540_0:56:2970:1727_1920x0_80_0_0_3a4bda8777560c77c93ba931bc5aedb1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052026540_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_818c8aa8e298f05937a5984579ca564d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность