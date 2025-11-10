Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 10.11.2025 (обновлено: 08:17 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/bpla-2053864727.html
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 10.11.2025
ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили более семидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:37:00+03:00
2025-11-10T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052026540_0:56:2970:1727_1920x0_80_0_0_3a4bda8777560c77c93ba931bc5aedb1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052026540_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_818c8aa8e298f05937a5984579ca564d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, россия, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность

ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более семидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали:
  • 29 беспилотников — в Брянской области;
  • по семь — в Курской и над акваторией Черного моря;
  • по пять — в Липецкой и Смоленской;
  • по четыре — в Орловской, Тверской и Самарской областях;
  • три — в Крыму;
  • по одному — в Калужской, Ростовской и Тульской областях.
В ответ на атаки ВСУ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала