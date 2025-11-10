Больничный по уходу за ребенком 2025: как оформить и рассчитать выплаты

МОСКВА — РИА Новости. Больничный лист позволяет сотруднику остаться дома, чтобы ухаживать за заболевшим ребенком и получить оплату. Как оформить больничный в 2025 году, формула расчета пособия, сколько дней оплачивается и в какой срок — в материале РИА Новости.

Что такое больничный лист по уходу за ребенком и кому он положен

Если в семье заболел ребенок, то ухаживать за ним и получать пособие вправе любой родственник, не обязательно мама или папа. Важное условие — человек должен быть официально трудоустроен и отчислять взносы в Социальный фонд России.

Кто может взять больничный по уходу за ребенком

Пособие по временной нетрудоспособности могут оформить:

мама или папа,

мачеха или отчим,

опекун,

попечитель,

бабушки, дедушки, сестры, братья и другие члены семьи.

Возрастные ограничения и особые случаи

Эксперт РИА Новости, заместитель генерального директора по клинико-экспертной работе сети клиник "Евроонко" Иван Коропец рассказал, что, согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 №1089н , при заболевании ребенка в возрасте до 15 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также ребенка в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением или онкологией, листок нетрудоспособности формируется законному представителю (родителю, опекуну) на весь период лечения ребенка независимо от условий оказания медицинской помощи – амбулаторно или стационарно.

При заболевании ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет листок нетрудоспособности формируется законному представителю на весь период пребывания с ним в стационарных условиях. В остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях – не более чем на 7 календарных дней по каждому случаю заболевания.

Как оформить больничный по уходу за ребенком

Самому работнику обычно не нужно разбираться в нюансах заполнения больничного листа, но на сайте СФР есть подробные рекомендации и образцы для медицинских учреждений, которые доступны всем пользователям.

Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН)

ЭЛН является основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности с 1 января 2022 года.

Эксперт РИА Новости Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что правом оформления листков нетрудоспособности обладают исключительно медицинские организации: больницы, поликлиники, частные клиники. Заниматься оформлением документов может фельдшер, стоматолог или врач.

Необходимые документы и порядок действий

Родственник, ухаживающие за ребенком и претендующий на пособие, приходит с больным ребенком в медорганизацию либо вызывает врача на дом. Врач создает электронный больничный. Правилами оформления электронного больничного владеет медорганизация, она же направляет сведения в Социальный фонд, Фонд в свою очередь – работодателю, после чего уже работодатель передает обратно в Фонд данные и реквизиты получателя пособия.

Для оформления больничного листа требуются следующие документы:

паспорт, СНИЛС и ИНН взрослого, ухаживающего за ребенком;

свидетельство о рождении, страховой полис, СНИЛС ребенка.

Обычно эти данные уже есть в медицинской карте ребенка, документы не требуется приносить заново.

Для сохранения врачебной тайны в больничном листе не пишется диагноз, вместо него указывается код, по которому можно понять причину оформления.

« "Важно убедиться, что больничный составлен правильно, иначе работодатель не примет его и все придется переделывать. В случае, если врач допустит ошибку, он может аннулировать ошибочный документ и оформить дубликат с правильными сведениями", – уточнил эксперт.

Сроки выдачи и передачи данных в СФР

Лист нетрудоспособности оформляется в электронном виде в первый или последний день болезни. Во втором случае он сразу же закрывается.

При обращении к врачу после работы можно попросить оформить больничный со следующего дня – это законно. Иначе в дальнейшем возникнет проблема с одновременным начислением зарплаты и выплат по болезни.

Сведения о статусе ЭЛН передаются в Социальный фонд в течение одного рабочего дня. Если пациент встретился с врачом вечером, то данные передадут в течение следующего рабочего дня. То же и в случае пятницы – данные придут в понедельник. При передаче данных в СФР, он автоматически в онлайн-режиме оповещает работодателей об открытии ЭЛН на их сотрудников и о каждом изменении статуса листа нетрудоспособности.

Уведомление об открытии, продлении, закрытии или оплате также придет в личный кабинет сотрудника на портале "Госуслуги".

Расчет выплат по больничному по уходу за ребенком

Как считают больничный, кто оплачивает больничный в 2025 году, сколько дней оплачивает работодатель и на какие суммы будут претендовать сотрудники с разным стажем работы расскажем в этом разделе.

Как рассчитывается среднедневной заработок

Как отмечает Наталья Ильченко, методолог-консультант 1C-WiseAdvice и эксперт РИА Новости, для расчета больничного в 2025 году необходимо сложить предельные базы 2023 и 2024 годов и разделить эту сумму на 730 календарных дней.

Важно! Как считают больничный: доход за 2 года / 730

Предельные базы – это величина для исчисления страховых взносов, уплачиваемых в СФР. В 2023 году эта величина составляла 1 197 000 рублей, в 2024-м – 2 225 000 рублей. Суммы регулируются соответствующими постановлениями Правительства.

Процент выплат в зависимости от страхового стажа

Размеры пособия зависят от страхового стажа.

Страховой стаж Размер пособия (% от среднего заработка) До 5 лет 60 5-8 лет 80 8 и более лет 100

Максимальный размер выплат по больничному при страховом стаже до пяти лет в 2025 году — 103 500 рублей, от пяти до восьми лет — 137 900 рублей и от восьми лет и более — 172 500 рублей в месяц.

Амбулаторное и стационарное лечение ребенка

Если речь идет о ребенке до 8 лет, то и при амбулаторном, и при стационарном лечении ухаживающий родственник получает 100% от среднего заработка.

Если ребенку больше 8 лет, то при амбулаторном лечении первые 10 дней оплачиваются в зависимости от трудового стажа взрослого (при стаже от 8 лет – 100%), а начиная с 11-го дня – 50%. При стационарном лечении весь период больничного будет оплачен исходя из страхового стажа.

Примеры расчета выплат

По словам Сергея Гебеля, формулу расчета пособия по больничному листу можно представить следующим образом:

Количество дней больничного * Процент по стажу * Размер среднедневного заработка

В расчете используются календарные дни, то есть весь период, на который выдан листок нетрудоспособности. Выходные и праздничные дни считаются в обычном порядке.

В качестве первого примера рассчитаем размер пособия за 10 дней для человека со стажем 5 лет и зарплатой 600 000 рублей за первый год и 650 000 рублей за второй.

Доход за 2 года составит 1 250 000 рублей.

Средний ежедневный заработок составит 1250000/730 = 1712 рублей.

С учетом страхового стажа дневное пособие будет 1712 * 80 % = 1369 рублей.

Общая выплата за 10 дней больничного составит 1369 * 10 = 13690 рублей. При этом за первые 3 дня оплату производит работодатель 1369 * 3 = 4107, а за остальные внебюджетный фонд - 1369 * 7 = 9583 рублей.

С учетом налога на доходы физических лиц, на руки работник получит 13690 * 13% = 11910 рублей.

Ещё один пример. Человек работает 12 лет, его заработок за 2023 год составляет 700 000 рублей, за 2024-й – 900 000 рублей.

Доход за 2 года составит 1 600 000 рублей.

Средний ежедневный заработок составит 1600000/730 = 2192 рубля.

С учетом страхового стажа дневное пособие будет 2192 * 100 % = 2192 рубля.

Общая выплата за 10 дней больничного составит 2192 * 10 = 21920 рублей. При этом так же за первые 3 дня оплату производит работодатель, а за остальные внебюджетный фонд.

С учетом налога на доходы физических лиц, на руки работник получит 21920 * 13% = 19071 рубль.

Сколько дней оплачивается больничный по уходу за ребенком

Количество оплачиваемых дней зависит от возраста ребенка и от причины выдачи больничного.

По возрасту ребенка и заболеванию

Для удобства эксперт РИА Новости Наталья Ильченко привела таблицу соотношения оплачиваемых дней отпуска по уходу за детьми разного возраста и с разными заболеваниями.

Возраст ребенка, за которым осуществляется уход Количество оплачиваемых календарных дней по одному случаю Количество оплачиваемых календарных дней в календарном году До 7 лет Ограничений по одному случаю нет 60 С 7 до 15 лет 15 45 С 15 и старше 7 30 Ребенок-инвалид до 18 лет Ограничений по одному случаю нет 120

Также законодательно не ограничено количество оплачиваемых календарных дней по одному случаю при уходе за ребенком, которому меньше 7 лет, в случае, если он посещает детский сад и понадобился больничный при карантине ребенка.

При хронических и тяжелых заболеваниях

Если ребенок до 18 лет имеет хронические или тяжелые заболевания, то количество дней по уходу за ним не ограничено. Это относится к ВИЧ-инфицированным детям, а также если болезнь ребенка связана с поствакцинальным осложнением при злокачественных новообразованиях.

Если ребенку до 7 лет и он имеет заболевание из перечня , то выплата пособия по временной нетрудоспособности будет не более чем за 90 календарных дней в году.

Если ребенок болеет часто или находится в стационаре

Если родителю приходится брать больничный за больничным, то оплачиваемый лимит установленных на год дней закончится раньше. Далее ЭЛН будет оплачен частично либо не оплачен. В этом случае, чтобы не иметь финансовых потерь, больничный может оформить второй родитель.

Если ребенку требуется дополнительный уход после выписки из стационара, то медицинская организация по решению врачебной комиссии имеет право продлить ЭЛН, но не более, чем на 10 календарных дней.

Особые ситуации при оформлении больничного

Помимо стандартных ситуацией с начислением выплаты по больничному, бывают и неочевидные кейсы, при которых следует обратиться к законодательству либо к юристу, бухгалтеру или специалисту по кадрам.

Если родитель находится в отпуске или уволен

Если во время отпуска по уходу за одним ребенком до 3 лет, заболел другой ребенок и ему понадобился больничный, то пособие по временной нетрудоспособности не оформляется и не оплачивается. Исключением является случай работы на неполный день или удалённо.

Во время ежегодного оплачиваемого отпуска родителя в случае болезни ребенка отпуск не продлевается. Тем временем, как уточняет Дмитрий Пучков, директор по развитию платформы Авито Работа, если работник во время отпуска заболел сам, он получит выплаты за все дни больничного и сможет перенести или продлить отпуск на количество дней болезни.

“После увольнения сотрудника больничный оплачивается, только в том случае, если травма или заболевание касаются непосредственно самого бывшего сотрудника. При заболевании его ребенка или другого родственника пособие не выплачивается", – уточнил эксперт Иван Коропец.

Если больничный оформлен на нескольких членов семьи

Оплачиваемый больничный – 60 дней за год – может взять как мама, так и папа. Если маме нужно выходить на работу, а больничный ребенка нужно продлить, то его можно продлить, оформив на другого члена семьи.

Если ребенок заболел в выходной или праздник

Выходные и праздничные дни оплачиваются по общим правилам, как и рабочие дни, так как при расчёте пособия принимаются во внимание календарные дни.

Как получить выплату: сроки, сумма и возможные ошибки

Сроки выплаты пособия СФР работнику, самые распространенные ошибки при оформлении больничного листа и на что это влияет – в данном разделе.

Куда перечисляют деньги и сколько ждать перевода

"Как и ранее, в 2025 году работодатель оплатит первые три дня – при болезни или травме самого работника. Во всех остальных случаях и за все остальные дни по больничному листу, в том числе и его продлению, оплатит Фонд ( ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ )", – отметила Наталья Ильченко.

Ольга Меркулова, начальник управления по кадровой и социальной политике ПАО "РосДорБанк", отмечает, что больничное пособие оплачивает территориальный орган СФР путем перечисления полной суммы пособия на карту МИР, сведения о которой работодатель передаёт в Фонд.

Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов о завершении периода временной нетрудоспособности от медицинского учреждения, его ведущего. Такие правила установили в ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ

Типичные причины задержки выплат

Если выплата пособия на карту МИР не пришла в установленный срок, то, вероятно, при оформлении больничного в медицинской организации была допущена ошибка.

Самые распространенные ошибки:

неверный СНИЛС,

нет данных по ЭЛН,

сбой передачи от медучреждения.

Проблема решится путем повторного направления данных в исправленном виде.

Как проверить статус выплаты онлайн

Статус больничного, сведения об электронных листах нетрудоспособности и сумма назначенного доступны для проверки в личном кабинете на сайте СФР . Если выплаты нет более 10 дней — подайте обращение через форму обратной связи.

Изменения в правилах и расчетах в 2025 году

Минимальный размер оплаты по больничному листу в 2025 году и в последующих будет зависеть от минимального размера оплаты труда, который ежегодно увеличивается.

Новый МРОТ и предельная база по страховым взносам

В октябре 2025 года Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля.

Так как минимальный размер оплаты труда напрямую влияет на сумму больничного, соответственно, и оплата больничного с учетом МРОТ в следующем году повысится.

Что изменилось по сравнению с 2024 годом

Поскольку минимальный размер выплаты зависит от величины МРОТ, который с 1 января 2025 года составил 22 440 рублей в месяц, то изменилась и минимальная выплата по больничному – в среднем она составляет 746 рублей 60 копеек в день. Также и максимальный предел выплат по временной нетрудоспособности устанавливается ежегодно. В 2025 году он составил 5 700 рублей в день. Для сравнения, в 2024 году он был 4 039 рублей 73 копейки.

Продолжается цифровизация по оформлению больничных листов – все они оформляются в электронном виде, а данные поступают к работодателю от Социального фонда.

Планы на 2026 год и цифровые сервисы СФР

По информации Социального фонда России, через личный кабинет на сайте можно подать ряд заявлений в территориальные органы СФР, а также предварительно заказывать документы и узнавать информацию о статусе их подготовки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Собрали ответы на популярные вопросы, связанные с оформлением листка нетрудоспособности.

Можно ли оформить больничный, если ребенок на домашнем обучении?

Под домашним образованием в бытовой речи имеют в виду и дистанционную форму обучения, и семейную. Однако для оформления больничного форма обучения ребенка не имеет значения, так как больничный предоставляется работающему взрослому для ухода за больным ребенком.

Кому оплачивается больничный, если работают оба родителя?

Если оба родителя официально трудоустроены, то больничный может взять любой из них.

Что делать, если больничный не оплатили

Электронный листок нетрудоспособности, оформленный в медучреждении, должен быть оплачен в течение 10 дней, но, если в ЭЛН по ошибке указали неточные данные, то до их исправления выплаты не будет.

Если больничный не оплатили, обратитесь в Социальный фонд России:

через форму обратной связи на сайте https://sfr.gov.ru/;

по телефону СФР 8-800-10-000-01;

посетив территориальное отделение Фонда лично.

Выводы и рекомендации

Подытожим сказанное в статье.

Ключевые моменты, которые стоит запомнить

Право на больничный. Родители, усыновители, опекуны и другие законные представители могут оформить больничный по уходу за больным ребенком до 15 лет (в некоторых случаях до 18 лет). При этом взрослый должен быть официально трудоустроен и отчислять страховые взносы.

Лимиты и условия временной нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период болезни ребёнка младше 8 лет в размере 100% от среднего заработка. Если ребенок старше, то при амбулаторном лечении первые 10 дней оплачиваются в зависимости от трудового стажа, а начиная с 11-го дня – 50%; при стационарном лечении весь период больничного оплачивается исходя из страхового стажа.

Размер пособия. Максимальный размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за последние два года, а также от возраста ребенка и заболевания. Минимальный размер опирается на МРОТ и ежегодно индексируется.

Когда и куда приходит выплата. Пособие перечисляется на карту МИР в течение 10 рабочих дней. Если выплаты нет, надо обратиться в СФР.

Финансирование. Пособие по уходу за ребенком выплачивается за счет средств СФР с первого до последнего дня.

Где узнать больше и проверить информацию

Ссылки на официальные источники: