В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
2025-11-10T03:42:00+03:00
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
Депутат Михайлов: Болгария потеряла из-за санкций до 20 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Болгария потеряла от 15 до 20 миллиардов евро из-за санкций Евросоюза против России, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
«
"Например, из-за ситуации с АЭС в Белене и ядерным топливом, которое мы теперь покупаем и храним в другом месте. Мы только от этого уже теряем миллиарды. В туризме — тоже теряем миллиарды. Мы легко потеряли 15-20 миллиардов евро из того, что могли бы получить", — сказал он.
Михайлов добавил, что эти санкции очень вредят Болгарии
, потому что туристический сектор и рынок недвижимости сильно зависели от российских клиентов. Кроме того, отметил он, София закупала дешевые строительные материалы и удобрения из России
и Белоруссии
.
"В нынешней ситуации мы не можем отменить санкции против России. Только если все болгарское правительство изменило бы курс. <…> Мы — член ЕС
. У нас нет никаких контактов с Россией и нет идеи относительно того, как можем работать совместно с Российской Федерацией. Если Болгария призовет к снятию санкций, не общаясь ни с кем из России, ничего не изменится. Дипломатические отношения между странами разорваны", — констатировал он.
Михайлов добавил, что речь идет о долгосрочной стратегии.
"Россия тоже отчасти виновата в отсутствии дипломатических связей. Но, с другой стороны, трудно поддерживать отношения с мафиозным правительством (Болгарии. — Прим. ред.)", — заключил депутат.
АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
Россия
не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.