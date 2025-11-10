Рейтинг@Mail.ru
В США экс-бойца UFC Кастро нашли мертвым в тюрьме - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/boets-2054041168.html
В США экс-бойца UFC Кастро нашли мертвым в тюрьме
В США экс-бойца UFC Кастро нашли мертвым в тюрьме - РИА Новости, 10.11.2025
В США экс-бойца UFC Кастро нашли мертвым в тюрьме
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Годофредо Кастро де Оливейра найден мертвым в американской тюрьме, сообщает R7 Esporte. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:01:00+03:00
2025-11-10T21:01:00+03:00
единоборства
флорида
сша
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054040705_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_a9f13d81701de9132cb68fcdf76e9293.jpg
/20250719/ssha-2030089385.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054040705_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_d6cb3ac0b48e822ff6b5ef70620204de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, сша, ufc
Единоборства, Флорида, США, UFC
Единоборства
В США экс-бойца UFC Кастро нашли мертвым в тюрьме

Бывшего бойца UFC Кастро де Оливейра нашли мертвым в американской тюрьме

© Josh HedgesБывший боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей)
Бывший боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Josh Hedges
Бывший боец ММА Годофредо Кастро де Оливейра (Годофредо Пепей). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Годофредо Кастро де Оливейра найден мертвым в американской тюрьме, сообщает R7 Esporte.
Причина смерти 38-летнего бойца не разглашается.
Кастро с июля находился под стражей в тюрьме штата Флорида (США) за домашнее насилие в отношении своей жены Самары Мелло. Он также обвинялся в похищении человека с причинением телесных повреждений, домашнем насилии с удушением и воспрепятствовании обращению в полицию. За бойца был установлен залог в размере 120 тысяч долларов.
Спортсмен за профессиональную карьеру в ММА одержал 14 побед и потерпел семь поражений, один бой был признан несостоявшимся. В UFC он выиграл пять поединков и проиграл в шести.
Сотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля
19 июля, 01:37
 
ЕдиноборстваФлоридаСШАUFC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала