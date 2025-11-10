https://ria.ru/20251110/boets-2054041168.html
В США экс-бойца UFC Кастро нашли мертвым в тюрьме
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Годофредо Кастро де Оливейра найден мертвым в американской тюрьме, сообщает R7 Esporte. РИА Новости, 10.11.2025
единоборства
флорида
сша
ufc
