Рейтинг@Mail.ru
Би-би-си боялась исключения из пресс-пула Белого дома, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/bi-bi-si-2053969433.html
Би-би-си боялась исключения из пресс-пула Белого дома, сообщили СМИ
Би-би-си боялась исключения из пресс-пула Белого дома, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
Би-би-си боялась исключения из пресс-пула Белого дома, сообщили СМИ
В британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си опасались исключения из пресс-пула Белого дома за искажение речи президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:53:00+03:00
2025-11-10T15:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150905/56/1509055617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925821b8e8d18479d8a65d1cb1e5064b.jpg
https://ria.ru/20251110/zakharova-2053906188.html
https://ria.ru/20251110/tramp-2053842517.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150905/56/1509055617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_830c801012cbd5f737993e25d929275d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Би-би-си боялась исключения из пресс-пула Белого дома, сообщили СМИ

i Paper: Би-би-си опасалась исключения из пресс-пула Белого дома

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 10 ноя - РИА Новости. В британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си опасались исключения из пресс-пула Белого дома за искажение речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале корпорации, сообщает британский портал i Paper со ссылкой на неназванные источники в корпорации.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке на фоне критики, вызванной искажением речи Трампа в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. По информации газеты Telegraph, Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Захарова прокомментировала отставку главы Би-би-си
Вчера, 11:29
"В Би–би-си опасались, что Дональд Трамп ограничит доступ телекомпании в Белый дом - еще до того, как Тим Дэйви подал в отставку, после того как выяснилось, что он не предпринял никаких действий в связи с серьезной редакционной ошибкой", - пишет издание.
По мнению одного из источников портала, искажение речи Трампа не стало следствием ошибки, а было намеренным, вызванным предвзятостью и устоявшимся образом мышления. Другой источник издания сообщил, что случившееся может привести к серьезным последствиям для Би-би-си.
"Если Трамп подаст многомиллионный иск против Би–би-си, как он это сделал с американскими телеканалами, это будет иметь катастрофические последствия. Тим (Дэйви - ред.) должен был униженно извиниться лично перед президентом", - говорится в публикации издания.
По информации издания, председатель корпорации Самир Шах планирует публично сообщить, что зрители были введены в заблуждение фрагментом документальной программы с речью Трампа, а также признать, что Би-би-си должна была указать на склейку при помощи монтажа разных частей выступления политика.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп выразил удовлетворение сообщениями об уходе руководства Би-би-си
Вчера, 00:21
 
В миреСШАДональд ТрампБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала