Би-би-си боялась исключения из пресс-пула Белого дома, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 10 ноя - РИА Новости. В британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си опасались исключения из пресс-пула Белого дома за искажение речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале корпорации, сообщает британский портал В британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си опасались исключения из пресс-пула Белого дома за искажение речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале корпорации, сообщает британский портал i Paper со ссылкой на неназванные источники в корпорации.

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке на фоне критики, вызванной искажением речи Трампа в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. По информации газеты Telegraph, Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ.

"В Би–би-си опасались, что Дональд Трамп ограничит доступ телекомпании в Белый дом - еще до того, как Тим Дэйви подал в отставку, после того как выяснилось, что он не предпринял никаких действий в связи с серьезной редакционной ошибкой", - пишет издание.

По мнению одного из источников портала, искажение речи Трампа не стало следствием ошибки, а было намеренным, вызванным предвзятостью и устоявшимся образом мышления. Другой источник издания сообщил, что случившееся может привести к серьезным последствиям для Би-би-си.

"Если Трамп подаст многомиллионный иск против Би–би-си, как он это сделал с американскими телеканалами, это будет иметь катастрофические последствия. Тим (Дэйви - ред.) должен был униженно извиниться лично перед президентом", - говорится в публикации издания.